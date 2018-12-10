Учителям и врачам запретят принимать любые подарки, кроме цветов

12:17

Антикоррупционные стандарты планируется распространить на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления.

Как пишет РИА Новости, для таких сотрудников будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции. На сегодняшний день данные стандарты распространены только на федеральных служащих.

В случае расширения антикоррупционных стандартов на врачей и учителей, последние будут обязаны сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции. За нарушение работникам будет грозить дисциплинарная ответственность.

Сейчас для врачей и учителей распространяется статья 575 Гражданского кодекса, где говорится, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей.

Также разрабатывается перечень должностей в организациях, замещение которых связано с коррупционным риском — это должности руководителей, главных бухгалтеров. Должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий.

Для таких сотрудников будут действовать более жесткие запреты и ограничения. Так, надо будет представлять сведения о доходах и расходах, будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без согласия работодателя. Также такие работники будут не вправе осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства, если это связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.