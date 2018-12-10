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Учителям и врачам запретят принимать любые подарки, кроме цветов

12:17 10.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Антикоррупционные стандарты планируется распространить на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления.

Как пишет РИА Новости, для таких сотрудников будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции. На сегодняшний день данные стандарты распространены только на федеральных служащих.

В случае расширения антикоррупционных стандартов на врачей и учителей, последние будут обязаны сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции. За нарушение работникам будет грозить дисциплинарная ответственность.

Сейчас для врачей и учителей распространяется статья 575 Гражданского кодекса, где говорится, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей.

Также разрабатывается перечень должностей в организациях, замещение которых связано с коррупционным риском — это должности руководителей, главных бухгалтеров. Должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий.

Для таких сотрудников будут действовать более жесткие запреты и ограничения. Так, надо будет представлять сведения о доходах и расходах, будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без согласия работодателя. Также такие работники будут не вправе осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства, если это связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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10.12.2018, 20:33
Гость: На самом деле

а вот я подарки только борзыми беру. Ведь борзыми это не взятка!
10.12.2018, 20:09
Гость: Екатеринбург

Какая нравственность??? Кушать макарошки с кефиром один раз в день или жрать свежее мясо , кальмаров , икру весь день, лёжа на диване, ничего не делая, когда денег куры не клюют, и обсуждать врачей и учителей, что их недоумки тупые и больные ??? Когда тупая дура делает три ошибки в слове из трёх букв!
И ещё:Раньше все бабы были моложе!!!
10.12.2018, 19:04
Гость: Н.А. Некрасов

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...
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