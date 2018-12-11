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Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

09:45 11.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также грузовой Ан-124 и Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили трансатлантический перелет в Венесуэлу.
Самолеты преодолели более десяти тысяч километров и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

В Минобороны России подчеркнули, что перелет проходит в полном соответствии с международным правом. В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Ранее издание Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщало, что Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу для проведения учений, назвав их провокационными. «Пентагон будет пристально следить за «Блэкджеками» [название Ту-160 по кодификации НАТО] ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям», — указывало издание.

В последний раз два Ту-160 прибыли в Венесуэлу в октябре 2013 года, предыдущий перелет состоялся в сентябре 2008 года. Министр обороны Сергей Шойгу 7 декабря на прошлой неделе сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу, также корабли Военно-морского флота будут заходить в венесуэльские порты.

«Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявлял Шойгу на встрече с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом.

 

Темы: Венесуэла, Военная авиация РФ, Авиация
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 17:00
Гость: личный опыт

собчак - это, конечно, глубокий видетель перспективы...
Включил в закон "О собственности" положение, что если государство (правоохранительные органы)не сумело найти виновника (преступления) перед гражданином, то оно возмещает ему ущерб.
11.12.2018, 15:44
Гость: SL

Ну еще и Кубе с сотенку ракет и базу ВМФ и порядок.
11.12.2018, 15:20
Гость: Ум, честь и совесть нашей эпохи!

Наверно путинское окружение и путинские олигархи сбросились на помощь Венесуэле и ни копейки не взяли из пенсионного фонда? Они ведь порядочные!
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