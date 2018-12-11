Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

09:45

Два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также грузовой Ан-124 и Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили трансатлантический перелет в Венесуэлу.

Самолеты преодолели более десяти тысяч километров и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

В Минобороны России подчеркнули, что перелет проходит в полном соответствии с международным правом. В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Ранее издание Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщало, что Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу для проведения учений, назвав их провокационными. «Пентагон будет пристально следить за «Блэкджеками» [название Ту-160 по кодификации НАТО] ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям», — указывало издание.

В последний раз два Ту-160 прибыли в Венесуэлу в октябре 2013 года, предыдущий перелет состоялся в сентябре 2008 года. Министр обороны Сергей Шойгу 7 декабря на прошлой неделе сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу, также корабли Военно-морского флота будут заходить в венесуэльские порты.

«Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявлял Шойгу на встрече с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом.