Депутаты поддержали замену лишения свободы принудительными работами

13:01

Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении законопроект, предусматривающий сокращение срока лишения свободы, установленного в УК, после которого возможна замена этого вида наказания на принудительные работы.

Эти работы будут заключаться в привлечении осужденных к труду в местах, которые будут определять органы уголовно-исполнительной системы. При этом из зарплаты осужденных будет удерживаться порядка 5–20% (по решению суда). Эти деньги поступят в бюджет.

Согласно законопроекту, оставшаяся часть наказания может быть заменена принудительными работами после того, как осужденный отбыл в местах лишения свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести – не менее 1/4 срока наказания (сейчас – 1/3); тяжкого преступления – не менее 1/3 (сейчас – 1/2); особо тяжкого преступления – не менее 1/2 (в сейчас – не менее 2/3).

«Принудительные работы являются более мягким видом наказания, чем лишение свободы, но наиболее тяжким из всех наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Стоит отметить, что замена неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом разрешается судом с учетом поведения осужденного в течение всего периода отбывания наказания», – сказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предлагаемые изменения будут способствовать росту трудовой занятости осужденных, что позволит быстрее удовлетворить требования взыскателей в части возмещения ущерба, погашения штрафов или других имущественных взысканий, также отметил Крашенинников.