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Россия готова опубликовать всю переписку с США по «вмешательству» в выборы

15:43 11.12.2018
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Россия готова опубликовать переписку по теме так называемого "вмешательства" в выборы в США, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова.

"Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года <...>. После этого был ряд дополнения к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о совершившемся взломе. Вся эта информация была нами проанализирована, и еще до инаугурации президента Трампа наш ответ, с нашей точки зрения носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне", — рассказал он.

В соответствии с межправительственными соглашениями информацию нельзя разглашать без согласия американской стороны. Но если Вашингтон не против, Москва готова раскрыть данные, пояснил Мурашов.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" 2016 года, а также в связях с Дональдом Трампом. Это опровергают и в Белом доме, и в Кремле.
Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер и обе палаты конгресса. Пока никто так и не привел никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.

Темы: IT-технологии, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 17:00
Гость: Ян

А оно им надо? Я имею ввиду СШП. Им правда не нужна, нужна истерика и сопли.
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