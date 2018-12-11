Россия готова опубликовать всю переписку с США по «вмешательству» в выборы

15:43

Россия готова опубликовать переписку по теме так называемого "вмешательства" в выборы в США, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова.

"Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года <...>. После этого был ряд дополнения к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о совершившемся взломе. Вся эта информация была нами проанализирована, и еще до инаугурации президента Трампа наш ответ, с нашей точки зрения носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне", — рассказал он.

В соответствии с межправительственными соглашениями информацию нельзя разглашать без согласия американской стороны. Но если Вашингтон не против, Москва готова раскрыть данные, пояснил Мурашов.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" 2016 года, а также в связях с Дональдом Трампом. Это опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер и обе палаты конгресса. Пока никто так и не привел никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.