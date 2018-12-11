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Россиян обяжут установить «умные» счетчики на газ

11:42 11.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные» счетчики. Переход на новую систему обойдется гражданам почти в 130 млрд рублей, пишет «Коммерсант» во вторник, 11 декабря.

Пока дано поручение только о «первичной проработке вопроса» об обязательной установке «умных» счетчиков. Сама же тема пока «в зачаточной стадии».

По данным источников, стоимость установки одного «умного» счетчика составит около 5 тысяч рублей, в целом же программа оценивается в 130 млрд рублей. Однако сейчас прорабатывается вопрос о том, кто будет заниматься установкой систем.

С данной инициативой 4 декабря выступил вице-премьер Дмитрий Козак. Он поручил проработать вопрос введения систем Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Ведомства должны представить документ в правительство до 1 марта 2019 года.

Впервые о необходимости повсеместного внедрения «умных» счетчиков заговорили в ноябре прошлого года. Тогда соответствующий законопроект представило Минэнерго. Депутаты Госдумы одобрили документ в первом чтении.

В свою очередь в «Газпроме» отметили, что уровень газификации в России составляет 68,1% (25,6 млн домовладений и квартир). Таким образом, граждане могут потратить на установку счетчиков 128 млн рублей.

Темы: Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Социальные проблемы в России
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 16:29
Гость: Павел__

"С данной инициативой 4 декабря выступил вице-премьер Дмитрий Козак"
- надо сгрести бабла с населения, вот и весь сказ... Бедное наше "национальное не-стояние" газпрём - европа имеет во все газопроводы своим 3-м энергопакетом и судами разными - так надо хоть с россиянцев сдирать побольше. А кто будет возмущаться - тот агент "навального байдена".
11.12.2018, 16:19
Гость: 007

Тупое быдло, платите и не возмущайтесь! Вы терпилы уже 18 лет. Вас нагибают все эти года как хотят
11.12.2018, 16:17
Гость: 007

Просто кто-то из приближенных к телу хочет производить умные счетчики! Вот, например, министр транспорта Соколов аффелирован с заводом по выпуску тахографов с СКЗИ. Теперь принят дурацкий закон об обязательном использовании тахографов такого типа. Теперь с иностранных тягачей людям приходится вытаскивать штатные тахографы и устанавливать тахографы Маде ин соколов. Блок скзи нужно менять раз в три года! Дурь несусветная!!! Людей просто напрягли заплатить за эти дурацкие тахографы, а потом ещё платить дань раз в три года!!!!!!!!Мы даже уже не рашка—мы Гондурас!
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