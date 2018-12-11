Россиян обяжут установить «умные» счетчики на газ

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Жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные» счетчики. Переход на новую систему обойдется гражданам почти в 130 млрд рублей, пишет «Коммерсант» во вторник, 11 декабря.

Пока дано поручение только о «первичной проработке вопроса» об обязательной установке «умных» счетчиков. Сама же тема пока «в зачаточной стадии».

По данным источников, стоимость установки одного «умного» счетчика составит около 5 тысяч рублей, в целом же программа оценивается в 130 млрд рублей. Однако сейчас прорабатывается вопрос о том, кто будет заниматься установкой систем.

С данной инициативой 4 декабря выступил вице-премьер Дмитрий Козак. Он поручил проработать вопрос введения систем Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Ведомства должны представить документ в правительство до 1 марта 2019 года.

Впервые о необходимости повсеместного внедрения «умных» счетчиков заговорили в ноябре прошлого года. Тогда соответствующий законопроект представило Минэнерго. Депутаты Госдумы одобрили документ в первом чтении.

В свою очередь в «Газпроме» отметили, что уровень газификации в России составляет 68,1% (25,6 млн домовладений и квартир). Таким образом, граждане могут потратить на установку счетчиков 128 млн рублей.