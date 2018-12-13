]]> ]]>
Главная В России Новости

Юрлиц будут штрафовать за взятки в интересах «дочек»

11:59 13.12.2018
Госдума
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который вводит штрафы для компаний, которые давали взятки не только в своих интересах, но и в пользу аффилированных «дочек».

Изменения затрагивают ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Ранее в норме приводилась санкция за взятку деньгами, ценными бумагами, услугами или имуществом. Назначался штраф «за совершение вышеуказанных деяний исключительно от имени или в интересах данного юридического лица».

Теперь же статья дополнится словами, что к ответственности юрлицо можно привлечь за взятку «не только от имени или в интересах данного юридического лица, но и в интересах юридических лиц, связанных с этим юридическим лицом, которыми могут являться аффилированные лица, дочерние общества и так далее», сообщает «Право.ру».

Авторы законопроекта считают, что «принятие законопроекта позволит восполнить пробелы правового регулирования в данной сфере общественных отношений». 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.12.2018, 12:30
Гость: Это про украину

Давно пора узаконить взятки в воровском государстве.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.