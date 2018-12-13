Юрлиц будут штрафовать за взятки в интересах «дочек»

11:59

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который вводит штрафы для компаний, которые давали взятки не только в своих интересах, но и в пользу аффилированных «дочек».

Изменения затрагивают ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Ранее в норме приводилась санкция за взятку деньгами, ценными бумагами, услугами или имуществом. Назначался штраф «за совершение вышеуказанных деяний исключительно от имени или в интересах данного юридического лица».

Теперь же статья дополнится словами, что к ответственности юрлицо можно привлечь за взятку «не только от имени или в интересах данного юридического лица, но и в интересах юридических лиц, связанных с этим юридическим лицом, которыми могут являться аффилированные лица, дочерние общества и так далее», сообщает «Право.ру».

Авторы законопроекта считают, что «принятие законопроекта позволит восполнить пробелы правового регулирования в данной сфере общественных отношений».