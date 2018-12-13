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Суд депортировал украинскую журналистку из России

16:18 13.12.2018
©Елена Бойко / vk.com
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Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур (Бойко).

Ее депортировали на основании части 3.1 статьи 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания»).

«Вищур нарушила правила пребывания на территории России: по сути, с лета 2018 года она находилась на территории России незаконно», - цитирует ТАСС представителя суда.

Журналистка переехала в Москву после событий 2014 года на Украине, но статус беженца так и не получила. Она часто принимала участие в российских телевизионных ток-шоу, регулярно посещала ДНР и ЛНР.

«В настоящий момент Елена Борисовна находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД России по городу Москве», - приводит слова юриста Telegram-канал RT.

Отмечается, что если мера административного выдворения будет отменена, то она только заплатит штраф за нарушение миграционного законодательства в размере 5 тыс. рублей.

По словам адвоката украинской журналистки Галины Перфильевой, из показаний Бойко следует, что в 2016 году она узнала об уголовном деле в отношении неё на Украине. «Бойко поняла, что не может вернуться, иначе её сразу арестуют и посадят. Она пыталась оформить временное убежище здесь, подавала документы на беженство здесь, но получала отказы», - рассказала адвокат.

Елена Бойко известна резкой критикой политики президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, она вела расследование деятельности экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года.

Темы: Россия, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 21:25
Гость: Всех вредителей живущих внутри России нужно сдать Украине!

Там их быстро СБУ научит Родину любить. Есть показательный пример с бывшим депутатом госдумы.
13.12.2018, 21:09
Гость: ГОЙ

Врешь! Подлец! НЕ РОССИЯ,а конкретные люди! Фамилии в студию!
13.12.2018, 20:58
Гость: Иван

И в России и на Украине власть принадлежит холуям США, которые беспрецедентно грабят и стравливают между собойдва народа
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