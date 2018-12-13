Кадыров: Чечня процветала бы, если бы ей дали больше денег и не мешали

14:46

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на отчет Счетной палаты касательно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа.

Кадыров уверен, что достигнуть большего ему помешали недостаток денег и излишнее внимание к региону, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможности больших достижений в течение последних 11 лет Кадыров уверенно ответил: «Конечно же, могли бы». Глава региона настаивает, что республике необходимо больше денег для больших успехов.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по программе нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», - заявил глава Чечни.

Кадыров попенял российскому правительству за то, что оно сократило ФЦП в регионе. «Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» - негодует глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что мешали излишнее внимание к деятельности «бывшего воина с автоматом», однако помощь президента России Владимира Путина и его доверие очень помогали работать. «Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», - объяснял Кадыров.

Счетная палата ранее признала неудовлетворительной работу по развитию Северного Кавказа. Ведомство Алексея Кудрина настаивает, что ни одна из целей создания «Корпорации по развитию Северного Кавказа» не достигнута, а убытки от деятельности оцениваются в три миллиарда рублей, сообщает «Лента.ру».

Более того, аудиторы недовольны долгостроями в регионе: по оценкам Счетной палаты, в регионе более тысячи объектов не могут достроить уже более восьми лет.

При этом республиканский бюджет по-прежнему значительно зависит от дотаций федерального центра - в 2017 году Чечне выделили 27,08 миллиарда рублей.