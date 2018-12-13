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Кадыров: Чечня процветала бы, если бы ей дали больше денег и не мешали

14:46 13.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на отчет Счетной палаты касательно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа.

Кадыров уверен, что достигнуть большего ему помешали недостаток денег и излишнее внимание к региону, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможности больших достижений в течение последних 11 лет Кадыров уверенно ответил: «Конечно же, могли бы». Глава региона настаивает, что республике необходимо больше денег для больших успехов.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по программе нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», - заявил глава Чечни.

Кадыров попенял российскому правительству за то, что оно сократило ФЦП в регионе. «Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» - негодует глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что мешали излишнее внимание к деятельности «бывшего воина с автоматом», однако помощь президента России Владимира Путина и его доверие очень помогали работать. «Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», - объяснял Кадыров.

Счетная палата ранее признала неудовлетворительной работу по развитию Северного Кавказа. Ведомство Алексея Кудрина настаивает, что ни одна из целей создания «Корпорации по развитию Северного Кавказа» не достигнута, а убытки от деятельности оцениваются в три миллиарда рублей, сообщает «Лента.ру».

Более того, аудиторы недовольны долгостроями в регионе: по оценкам Счетной палаты, в регионе более тысячи объектов не могут достроить уже более восьми лет.

При этом республиканский бюджет по-прежнему значительно зависит от дотаций федерального центра - в 2017 году Чечне выделили 27,08 миллиарда рублей.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 23:04
Гость: построить стену на границе

Вольфыч давно предлагал.
13.12.2018, 22:34
Гость: Благие намерения и дорога..

Не пуржи.., никому ЧИР ничего не начистил.
Они были таким же инструментом в руках "нащих" кремлевских и США с сотоварищами, как и вся прочая РСФСР.
И вообще, ~2% населения -даже отл.вооруженного и отмороженного, не могут стать противником ~82% -даже если у них в руках лишь охот.ружья, хоз.инвентарь и избыточная сов.дружелюбность.
С серьезным, а не продажно-протухшим государством бороться бесполезно -закатает в "асфальт" и не заметит..
Проигрыш.. был возможен только из-за тотального предательства интересов подавляющего числа граждан РСФСР -той гос.Властью, в т.ч. и собственных ВС-спец.служб-органов правопорядка..
Продажно-уб.. действия дорвавшихся до бабла и Власти -это тавро на всей властно-финансово-военной мутоте 90-х.
Бесконечное дотирование деньгами..-это не дело, всему есть мера, хорошую жизнь нужно зарабатывать самостоятельно, к примеру: поставкой в/проф.бойцов в горячие точки закордонья..
ЧВК-наемники-серые гуси.., во все времена были востребованно-высооплачиваемым инструментом гос.воен.влияния-решения финансовых проблем-межклановых отношений и пр.
Или перехватить меж.закордонные пути поставок товаров-услуг..
Да много чего можно придумать-предпринять имея проф.натасканных, хорошо вооруженных, кланово-связанных профи.. и гласно-негласную полит.воен.поддержку гос.РФ.
В общем, выбор между "удочкой" и "рыбой", должен быть смещен в сторону "удочки"..
13.12.2018, 21:37
Гость: Скептик

Все, у кого Россия выиграла войны, живут лучше победителя.
И Чечня к ним примазалась.
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