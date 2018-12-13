Минимальная пенсия в Москве останется на уровне 17,5 тыс. рублей

09:08

Размер социального стандарта в Москве в 2019 году останется прежним и составит 17,5 тыс. рублей, пишет "Интерфакс"

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ также опубликован на сайте мэрии Москвы.

Городской социальный стандарт устанавливается ежегодно в целях определения ежемесячной региональной доплаты к пенсии. Последний раз в Москве он повышался с 1 января 2018 года на 21% - с 14,5 тыс. рублей до 17,5 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 лет и более, в 2019 году ежемесячно, с учетом городской надбавки, будут получать не менее 17,5 тыс. рублей.

В 2018 году городские надбавки к пенсии в Москве получали порядка 1,4 млн человек.