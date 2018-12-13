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Минимальная пенсия в Москве останется на уровне 17,5 тыс. рублей

09:08 13.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Размер социального стандарта в Москве в 2019 году останется прежним и составит 17,5 тыс. рублей, пишет "Интерфакс"

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ также опубликован на сайте мэрии Москвы.

Городской социальный стандарт устанавливается ежегодно в целях определения ежемесячной региональной доплаты к пенсии. Последний раз в Москве он повышался с 1 января 2018 года на 21% - с 14,5 тыс. рублей до 17,5 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 лет и более, в 2019 году ежемесячно, с учетом городской надбавки, будут получать не менее 17,5 тыс. рублей.

В 2018 году городские надбавки к пенсии в Москве получали порядка 1,4 млн человек.

Темы: Москва, Положение пенсионеров в России, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 11:16
Гость: пенсионер

в Воронеже после вычета соц.покета пенсия у меня инв 2 гр.6900.я русский .заработать приличный стаж было негде.час ухаживаю за отцом инв 1гр.но стаж и выплаты мне не положены так как мне платят пенсию.большое человеческое спасибо нашей власти и господину пу.лучше поможем Венесуэле
13.12.2018, 10:44
Гость: ИванОв ИвАнов

Сегодня в Москве проживают 10,5 миллионов человек. Именно таковы данные последней переписи. По данным журнала "РБК" (№11, 2007 г. ) национальный и этнический состав Москвы выглядит следующим образом: русские - 31%; азербайджанцы - 14%; татары, башкиры, чуваши - 10%; украинцы - 9%; корейцы, китайцы, вьетнамцы - 6%; таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5%; чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4%; армяне - 4%; белорусы - 3%; грузины - 3%; молдаване - 3%; цыгане - 2%; евреи - 1%; другие народы - 5%. В Москве реально проживает свыше 12 млн человек, из них русских – 3.720.000. В столице Государства Российского русские – национальное меньшинство.
По сравнению с 2007 годом азиатчины в Москве стало ещё больше. Получают российское гражданство и "воссоединяются" со своими престарелыми родственниками целыми кишлаками и аулами, которые и получают эти 17-ти тысячные пенсии. Почему-то.
Для кого и на кого Собянин отстраивает Москву и платит такие пенсии за счёт всей нищей России?
13.12.2018, 10:05
Гость: аф

мне бы такую зарплату в Кургане
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