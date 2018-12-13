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Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток

19:19 13.12.2018
Владивосток
Фото с сайта wikimedia.org
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Центр Дальневосточного федерального округа перенесен во Владивосток. Указ подписал президент России Владимир Путин.

В понедельник, 10 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Путин одобрил предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока.

Как пояснил Кожемяко, подобное решение будет правильным шагом, так как Владивосток уже не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают иностранные лидеры. По мнению чиновника, статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и должное внимание со стороны властей.

Врио губернатора также отмечал, что в пользу переноса столицы ДФО во Владивосток говорит ряд факторов, в частности, наличие там портов и развитой инфраструктуры.

Между тем мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступали против переноса столицы Дальнего Востока.

Темы: Россия, Владивосток, Хабаровск, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 00:26
Гость: в

перенос столицы Византии из онстантинополя в Коь ыл на пользу
13.12.2018, 23:47
Гость: Зоя

До 2004 года в течении реки Амур были 2 российских острова - Тарабарова и Большой Уссурийский. Причем, "Губернатор Хабаровского края Ишаев имел на остров Большой Уссурийский свои планы. Именно на этот остров должен был "перешагнуть" Хабаровск. Для стремительной застройки городу не хватало лишь капитального моста".
Моста не построили, а вместо этого Путин отдал остров Тарабарова и половину острова Большой Уссурийский - Китаю. Всего Китаю "добрый" Путин отдал 337 кв.км. дальневосточных островов.
Сейчас и столичные функции у Хабаровска им отняты.
Нетрудно догадаться, какую участь Кот Леопольд уготовил русскому городу Хабаровску.
13.12.2018, 23:15
Гость: Этот чижик

может дорого обойтись бюджету.
Но Москва не даст ни шиша - так что с развитием ДФО /от Байкала до Аляски и Хоккайдо/ придётся погодить.
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