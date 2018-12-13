Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток

19:19

Центр Дальневосточного федерального округа перенесен во Владивосток. Указ подписал президент России Владимир Путин.

В понедельник, 10 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Путин одобрил предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока.

Как пояснил Кожемяко, подобное решение будет правильным шагом, так как Владивосток уже не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают иностранные лидеры. По мнению чиновника, статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и должное внимание со стороны властей.

Врио губернатора также отмечал, что в пользу переноса столицы ДФО во Владивосток говорит ряд факторов, в частности, наличие там портов и развитой инфраструктуры.

Между тем мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступали против переноса столицы Дальнего Востока.