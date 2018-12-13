Главврача благовещенской больницы уволили за перевязку пациентки скотчем

13:25

Главный врач больницы в Благовещенске уволен из-за случая с пациенткой, которой сделали перевязку с помощью канцелярского скотча после операции. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В то же время прокуратура Амурской области начала проверку больницы по факту инцидента.

«В случае установления нарушений законодательства будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. Проверка займет до 30 суток.

В региональном Минздраве сообщили, что в хирургическом учреждении горбольницы «отсутствует пластырь на остатке», однако он есть во всех отделениях хирургического профиля. В министерстве признали, что использование канцелярского скотча вместо лейкопластыря недопустимо.

Ранее в редакцию «Амур.инфо» обратилась дочь 63-летней пациентки. По ее словам, после операции швы ее матери обработали, но при перевязке медики поверх бинтов наложили канцелярский скотч.