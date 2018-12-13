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Главврача благовещенской больницы уволили за перевязку пациентки скотчем

13:25 13.12.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Главный врач больницы в Благовещенске уволен из-за случая с пациенткой, которой сделали перевязку с помощью канцелярского скотча после операции. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В то же время прокуратура Амурской области начала проверку больницы по факту инцидента.

«В случае установления нарушений законодательства будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. Проверка займет до 30 суток.

В региональном Минздраве сообщили, что в хирургическом учреждении горбольницы «отсутствует пластырь на остатке», однако он есть во всех отделениях хирургического профиля. В министерстве признали, что использование канцелярского скотча вместо лейкопластыря недопустимо.

Ранее в редакцию «Амур.инфо» обратилась дочь 63-летней пациентки. По ее словам, после операции швы ее матери обработали, но при перевязке медики поверх бинтов наложили канцелярский скотч.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 23:12
Гость: Европеец

Этого врача вот такой типаж как Татьяна Алексеевна и уволил - не посмотрел на нет.
13.12.2018, 22:42
Гость: Медбрат

Как то довелось делать операцию ребенку за границей, нужно было вырезать гланды. Все операции делают под общим наркозом а уколы не делают. Ее после операции положили в палату напоминающую космическую станцию в которой был пост медсестры и напротив во всю стену полки с медикаментами и разными медицинскими прибамбасами о которых даже российские медики наверно и не слыхивали на все случаи жизни разные трубочки и баночки. Ее сразу подключили к системе мониторинга на палец надели датчик который считывает все показатели пульс, температуру, дыхание и всякое разное. Если какой либо параметре выходит за рамки раздаётся звуковой сигнал и медсестра моментально прибегает проверить что случилось. В палате несколько кроватей 4 или 5 все на колёсиках и регулируются наклон головы и прочие кнопками. Все кровати отделаны от остальных плотными шторами, напортив каждой кровати висит плазма с мультиками. Еда на выбор индивидуально для каждого 4 разовая, выбираешь по списку что хочешь, нужно знать иностранный как блюда называются то и принесут каждому, хоть 5 банок сока или 3 тарелки супа, все что хочешь. Вход свободный, никто не цепляется, не нужно никаких халатов и помогают найти нужную палату или блок. Рядом с кроватью стоит стул хочешь всю ночь сиди с ребенком никого не гонят. В каждой палате свой туалет и ванна со специальная с душем, персонал помогает помыться если нужно кто сам не может. В детской больнице игровая комната, библиотека, кафе, пицца и Макдональд, подземная стоянка бесплатно.
13.12.2018, 21:47
Гость: f

а что вы хотели при коммерциализации отношений в стране и обществе и бюджетном дефиците из за приватизации
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