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В Госдуму внесли законопроект о суверенном Рунете

18:12 14.12.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В пятницу, 14 декабря, в Госдуму внесли законопроект о работе интернета в России с учетом возможных внешних угроз. Соавторами проекта стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Парламентарии решили разработать этот законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В документе, принятом американскими властями, «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В нем Вашингтон угрожает России, Ирану и Северной Корее «соответствующим наказанием» за «безответственные кибератаки», которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, пишет РБК.

Чтобы предотвратить обещанные США сдерживающие меры, российские парламентарии разработали правила маршрутизации трафика и предложили меры по контролю их соблюдения. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — сообщается в пояснении.

Клишас в разговоре с РБК отметил, что его законопроект обеспечивает независимость российского сегмента сети от зарубежных серверов.

В законопроекте определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи согласно документу будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

В законопроекте предусматривается возможность установки на сетях связи «технических средств, определяющих источник передаваемого трафика». «Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — отмечают авторы проекта.

Также документ предполагает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым интернет-серверам.

По законопроекту становятся обязательными регулярные учения органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей «по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети интернет».

Темы: Интернет в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 03:03
Гость: русский

Это должно было быть реализовано уже как минимум 10 лет назад.
Всё как всегда: "пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
15.12.2018, 01:10
Гость: Александр

Ездить в Москву за колбасой, конечно, не здорово. Но если тогда можно было раз в выходные съездить за колбасой, а остальные дни недели жить и работать спокойно ближе к дому, то теперь - колбасу эту продают на каждом шагу, но чтоб ее купить, надо на работу в Москву ездить каждый день, в переполненных электричках, возвращаясь только переночевать. Не всем, конечно, но очень многим.
15.12.2018, 00:10
Гость: gvozd

судя по тексту - вводится цензура интернета.
недолго музыка играла..
рф скопировала цензуру интернета из китая.
только не надо забывать, что китаю Активно помогали Американские корпорации. иными словами китай выступил в качестве полигона глобалистов.
и До китая существовал отдельный сегмент интернета - британский, полностью под контролем спецслужб.
сбываются самые мрачные предсказания.
вот откуда в нашем народе берутся такие ушлепки, как эти депутаты - вот вопрос.
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