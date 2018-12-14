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Цены на шампанское взлетят в 2019 году

11:29 14.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Ассоциация производителей игристых вин уведомила Минфин о росте в 2019 году минимальной цены на шампанское. Согласно расчетам, розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра может вырасти почти на четверть — до 202 рублей, сообщили «Известия».

Эксперты связывают подорожание с ростом стоимости сырья и роста НДС до 20%, наценки розницы и оптового звена. Кроме того, на увеличение цены влияет большой размер акциза и общие производственные затраты.

В пресс-службе Минфина признали, что вопрос об изменении минимальной цены на игристые вина прорабатывается. Однако конкретных решений по данной теме еще нет. Два месяца назад ведомство разработало проект приказа, предполагающий повышение минимальной розничной цены на водку до 215 рублей с 205 рублей за пол-литра.

В последний раз минимальная розничная цена на шампанское была изменена в 2016 году. Тогда правительство РФ установило минимум в 164 рубля. При этом, как отмечает издание, в декабре средняя стоимость бутылки шампанского в стране составила 511 рублей.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 19:09
Гость: хохол из хутора близ Диканьки

Шампанское пью только по праздникам и только производства Артёмовского завода шампанских вин (Донецкая обл.).
Производственная база завода расположена на глубине 72 метра в штольнях, оставшихся после выработки гипса на площади 16 гектар.
Весь цикл производится бутылочным методом, требующим больших затрат ручного труда.
Идеальные условия для производства классических шампанских вин: постоянные температура вне зависимости от сезона (13-14 гр.) и влажность (85-90%).
Для производства используются качественные виноматериалы, выращенные на солнечных землях Юга Украины - в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
С 2001 года производство контролируется Международной системой управления качеством.
В настоящее время его продукция представлена более чем в 20 странах, в основном в европейских, а также в Канаде, Австралии, Израиле и Таиланде.
Годовое производство - 25 млн. бутылок.
14.12.2018, 17:44
Гость: Не придирайся!

Какое образование дали, такое и по-лучил!
14.12.2018, 17:10
Гость: Цены на шампанское взлетят в 2019 году

Я худею!
Почему только на шампанское?
Цены взлетят на всё!
Ведь главная задача Вовочки довести население до того, чтобы зарплат хватало только на оплату ЖКЖ и слегка пожрать. Не более!!
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