Цены на шампанское взлетят в 2019 году

11:29

Ассоциация производителей игристых вин уведомила Минфин о росте в 2019 году минимальной цены на шампанское. Согласно расчетам, розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра может вырасти почти на четверть — до 202 рублей, сообщили «Известия».

Эксперты связывают подорожание с ростом стоимости сырья и роста НДС до 20%, наценки розницы и оптового звена. Кроме того, на увеличение цены влияет большой размер акциза и общие производственные затраты.

В пресс-службе Минфина признали, что вопрос об изменении минимальной цены на игристые вина прорабатывается. Однако конкретных решений по данной теме еще нет. Два месяца назад ведомство разработало проект приказа, предполагающий повышение минимальной розничной цены на водку до 215 рублей с 205 рублей за пол-литра.

В последний раз минимальная розничная цена на шампанское была изменена в 2016 году. Тогда правительство РФ установило минимум в 164 рубля. При этом, как отмечает издание, в декабре средняя стоимость бутылки шампанского в стране составила 511 рублей.