Посол США назвал российские Ту‐160 в Венесуэле музейными экспонатами

10:28

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер прокомментировал прибытие двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу. По его словам, самолеты не представляют никакой угрозы в силу своей старости. Его слова привел портал RCN.

«Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — сказал дипломат.

По словам Уитакера, он не знает цели визита российских бомбардировщиков «из 80-х годов», но добавил, что они прибыли в Венесуэлу после появления у ее берегов госпитального судна США. Это, по мнению посла, «имеет большое значение».

«Я не знаю, какова их цель. Очевидно, в том, что русские прибыли с бомбардировщиками, содержится послание», — добавил он.

10 декабря из России в Венесуэлу прилетели два Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских ВКС. Глава Госдепа США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств». В Москве ответили, что на военный бюджет США «можно прокормить Африку».

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 был принят на вооружение ВВС в 1985 году. Это произошло на два года раньше, чем в России начали эксплуатировать Ту-160.