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Посол США назвал российские Ту‐160 в Венесуэле музейными экспонатами

10:28 14.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Посол США в Колумбии Кевин Уитакер прокомментировал прибытие двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу. По его словам, самолеты не представляют никакой угрозы в силу своей старости. Его слова привел портал RCN.

«Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — сказал дипломат.

По словам Уитакера, он не знает цели визита российских бомбардировщиков «из 80-х годов», но добавил, что они прибыли в Венесуэлу после появления у ее берегов госпитального судна США. Это, по мнению посла, «имеет большое значение».

«Я не знаю, какова их цель. Очевидно, в том, что русские прибыли с бомбардировщиками, содержится послание», — добавил он.

10 декабря из России в Венесуэлу прилетели два Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских ВКС. Глава Госдепа США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств». В Москве ответили, что на военный бюджет США «можно прокормить Африку».

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 был принят на вооружение ВВС в 1985 году. Это произошло на два года раньше, чем в России начали эксплуатировать Ту-160.

Темы: Венесуэла, Колумбия, США, Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 18:53
Гость: 1984 и 1963

..И куда этот музейный экспонат ударил без промаха?..
* А туда же, куда и обожаемое тобой старье из США, т.е. бомбовоз В-52, 1963 года рождения.
По карманам налогоплательщиков, по мозгам подобным твоим ну и охладил излишне разгоряченные полит.воен.котелки.
14.12.2018, 18:35
Гость: У Штатов сплошное радиолокационное поле вокруг

Ту-160 на малой высоте не работает и стелс-технологиями не обладает.
Далеко видать.
14.12.2018, 18:16
Гость: Развитие

средств РЭБ приведёт опять к ближнему бою с помощью пушек образца 45 года. Даже лазер не поможет, О чём сыр- бор?
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