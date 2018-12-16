В Приморье проходят повторные выборы главы региона

11:45

Свыше 1,5 тыс. избирательных участков открылись в Приморье, где в воскресенье проходят повторные выборы губернатора края.

В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

По данным избиркома Приморья, на 1 июля в крае зарегистрировано 1 млн 456 тыс. 292 избирателя. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск). На выборах будут работать около 1,5 тыс. общественных наблюдателей, сообщает ТАСС.

Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Принимавший в них участие временно исполняющий тогда обязанности губернатора края Андрей Тарасенко ушел в отставку вскоре после отмены результатов голосования. Он также отказался участвовать в новых выборах. В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.