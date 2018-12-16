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В Приморье проходят повторные выборы главы региона

11:45 16.12.2018
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Свыше 1,5 тыс. избирательных участков открылись в Приморье, где в воскресенье проходят повторные выборы губернатора края.

В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

По данным избиркома Приморья, на 1 июля в крае зарегистрировано 1 млн 456 тыс. 292 избирателя. Избирательные участки работают  с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск). На выборах будут работать около 1,5 тыс. общественных наблюдателей, сообщает ТАСС.

Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Принимавший в них участие временно исполняющий тогда обязанности губернатора края Андрей Тарасенко ушел в отставку вскоре после отмены результатов голосования. Он также отказался участвовать в новых выборах. В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Темы: Приморский край, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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16.12.2018, 14:02
Гость: Михалыч

Очередная фальсификация власти. Народ понимает что его нагло обманывают, лишь бы удержаться у власти и продолжать обогащаться- воровать богатства страны. А страна все больше погружается во мрак, все большая деградация экономики и жизни во всех сферах. Губернатором должен стать коммунист Ищенко, а не всякие кодемяки фальшивые .
16.12.2018, 13:40
Гость: бп-320

выборы без выбора. Я даже знаю кто победил .
16.12.2018, 13:24
Гость: Гость

Спектакль продолжается.Кожемяко побеждает на фальсификации и подлогах 76%, а может и больше. Про законность напрочь всё забыто,быдло и так всё схавает.
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