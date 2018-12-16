Кожемяко вырвался в лидеры на выборах губернатора Приморья

14:05

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах губернатора Приморья после подсчета 0,13% протоколов, набирая 87,5% голосов.

Согласно предварительным итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, за Кожемяко отдали свои голоса 478 человек или 87,55% избирателей при обработке 0,13% протоколов.

За кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко отдали свои голоса 33 человека или 6,04% избирателей.

За Алексея Тимченко от "Партии Роста" свои голоса отдали 12 человек или 2,2% голосов, Розу Чемерис от партии "За женщин России" - 18 человек или 3,3%, сообщает "Интерфакс".

По данным крайизбиркома, за два часа до закрытия участков, на 18:00 местного времени (11:00 по Москве), явка избирателей составила около 40%, что на 13% больше, чем на это же время на выборах 9 сентября.

По оценкам ЦИК, повторные выборы губернатора в Приморье прошли организованно, без эксцессов, избиратели голосовали активнее, чем на досрочных выборах губернатора региона в сентябре.

Как сообщалось, избирательные участки в Приморском крае закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).