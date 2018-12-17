Солженицына решили оберегать от всенародной любви

Памятник Александру Солженицыну на одноименной улице взяли под охрану и видеонаблюдение

К сожалению, нередко многое из того, что происходит в стране за последнее время, напоминает сцены из жизни палаты №6. То очередной чиновник отметится дикой фразой, то очередной депутат предложит не менее дикий законопроект, то произойдет событие, которое заставит задуматься о том, в каком загадочно-чудесном мире мы живем.

К подобным событиям, например, можно смело отнести открытый недавно памятник неполживому пророку Александру Солженицыну, который был установлен на улице Александра Солженицына, в год столетнего юбилея Александра Солженицына, из-за чего 2018 год на высочайшем уровне был объявлен годом Александра Солженицына.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Не кажется ли вам, что чего-то не хватает? Правильно – не хватает переименования какого-нибудь города в Солженицынск. И очень странно, что таким финальным штрихом не закончилось грандиозное отмечание юбилея нашей «неподкупной совести» и писателя всех времен и народов.

Ведь как нам было показано всеми этими юбилейными торжествами, Солженицын – это вам не какой-то там Лермонтов, Гончаров или Шолохов с Булгаковым, а наше всё и даже больше.

Однако, пока вся российская элита пела осанну неполживому пророку, нашлись несознательные граждане, кто не просто злобно шипел в адрес несгибаемого борца с совковым Мордором и пламенного борца за счастье народа, но и перешел к активным действиям.

Нашлись негодяи, кто посягнул на наше всё и в Гусь-Хрустальном варварски расколошматил памятную табличку, прикрученную на дом, который отметил в какие-то там годы своим присутствием будущий автор «Архипелага ГУЛАГ» и почетный гражданин США.

А до этого ещё один несознательный товарищ, который не оценил всю гениальность «Красного колеса», взял и в 2015 году во Владивостоке нацепил на шею памятника Солженицыну табличку с надписью «Иуда».



Стоп-кадр из видео в YouTube

И вот теперь, по свидетельству корреспондента ютуб-канала «Суть времени», то же самое случилось и в Москве. Некие неустановленные лица нацепили аналогичную табличку на свежеоткрытый памятник писателю всех времен. И не смутило их даже то, что памятник открывал сам президент с московским градоначальником.

Но самое анекдотичное произошло дальше. Памятник неполживого пророка зачем-то закутали в целлофан, подогнали полицейский наряд, а в доме напротив установили видеокамеру. И оказался автор «Ракового корпуса» в привычном для себя состоянии – в окружении людей с погонами и под наблюдением.

Вернулся, так сказать, во времена своей героической молодости, когда он противостоял сталинской карательной машине в роли то бригадира, то нормировщика, то физика-ядерщика на жутких, выкашивающих миллионы людей, стройках ГУЛАГа.

Памятнику ещё бы кайло всучить в руки, одеть в лагерный клифт с номером Щ262 со знаменитого постановочного фото и образ «бронированного лагерника» был бы полностью завершен.

Самое интересное, что и в Гусь-Хрустальном хотят для начала восстановить разбитую табличку и также взять её под охрану. Правда, не понятно, то ли полицейского к ней приставят с табельным оружием и спецсредствами, то ли ограничатся видеонаблюдением. В общем, ждем продолжения истории о проявлениях всенародной любви к табличкам и памятникам величайшего из великих русских писателей.

В этой связи интересно отметить и вот какой момент. Солженицын не только прославился тем, что, будучи откровенно слабым литератором, умудрился получить Нобелевскую премию по литературе, не только тем, что из всех антисоветчиков умудрился заработать на этом миллионы как в валюте, так и в рублях, не только тем, что в школьную программу засунули совершенно для этой программы не предназначенный «Архипелаг ГУЛАГ», но ещё и тем, что установленные ему памятники – единственному из отечественных писателей – охраняют. Ну чем не палата №6?

Кстати, а зачем памятник-то ставили? Ведь прекрасно было известно и ни для кого это секретом не являлось, что Солженицына в обществе, мягко говоря, не только не считают выдающимся писателем, но и не любят. И не только за его лживую макулатуру «Архипелаг ГУЛАГ», но и за то, что очень активно он участвовал в разрушении Советского Союза и вольно или невольно, но приближал как святые девяностые, так и наступившую затем эпоху «стабильности» с обрушившимся на население шквалом налогов, акцизов и прочих прелестей.

Если неполживый пророк был пророком, то чего не напророчил всех тех бед, что вот уже почти тридцать лет терзают страну? Чего не крикнул из своего прекрасного вермонтского далека – не ломайте Союз, только хуже будет, я вам как пророк говорю?

Получается, что никаким пророком он не был, как и гением. Ну если только «гением первого плевка», как назвал автора «200 лет вместе» замечательный писатель-фронтовик В. Бушин в своей одноименной книге.

А писатель В. Войнович пошел ещё дальше и высмеял почетного гражданина США и вермонтского землевладельца, создав на его основе литературного персонажа Сим Симыча Карнавалова. И как это не смешно звучит, на улице А. Солженицына в Москве сейчас и стоит этот самый завернутый в целлофан анекдотичный Карнавалов. Да ещё под надзором полиции и видеокамер.

Впрочем, все это полностью вписывается в тренд палаты №6. Особенно по части открытия всяких там памятников и памятных табличек. Достаточно вспомнить открытие мемориальной таблички союзнику Гитлера и душителю Ленинграда Маннергейму, открытую, разумеется, не где-нибудь, а в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Да ещё с почетным караулом и высокопоставленными чиновниками.

Можно вспомнить памятники казачьим атаманам, кто в годы войны так же прислуживал Гитлеру. А уж про Ельцин-центры и говорить нечего – мало было одного, в Екатеринбурге, решили и в Москве открыть.

Солженицыным, похоже, вообще решили заставить все те города, мимо которых он хотя бы раз проезжал. Ведь, как известно, маразм может только крепчать.

Вот так и пишется новейшая история. Одному из самых бездарных правителей за всю тысячелетнюю историю России открывают центры, а Сим Симыч Карнавалов вознесен до таких высот, какие не снились Чехову, Тургеневу и Достоевскому.

Впрочем, проводить параллели с последними не стоит – они, в отличие от вермонтского Карнавалова, были по-настоящему великие писатели.