Импортеры алкоголя предупредили о перебоях с поставками накануне праздников

16:49

Импортеры алкогольной продукции заявили о перебоях в поставках в связи с нехваткой акцизных марок, пишет газета «Ведомости». Об этом изданию рассказал руководитель Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов.

По словам Филатова, проблема связана с введением в оборот обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года.

На текущий момент Центральная акцизная таможня не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. При этом прием заявлений на марки старого образца прекращен с октября 2018 года, новые марки должны были появиться еще 1 октября, но они еще не намечатаны.

Отмечается, что проблема пришлась на пик предновогодних продаж. В связи с этим ряд алкогольных наименований будут находиться в остром дефиците.

В свою очередь на Центральной акцизной таможне заявили изданию, что сейчас импортеры могут свободно получить акцизные марки старого образца. Одновременно можно подавать заявления на новые марки, которые импортеры получат в 2019 году, после подписания контракта между ФТС и Гознаком. Гознак же готов к поставке акцизных марок после получения заявок от ФТС. По словам представителя Гознака, контракт с ФТС заключен 14 декабря.