«Желтые жилеты» добрались до Самары. Протестующие призывают к забастовке

14:06

В Самаре молодые участники движения «Левый фронт», объединяющего сторонников социалистического развития в России, прошлись протестным маршем по улицам города. Митингующие надели на себя желтые жилеты, ставшие символом протестного движения во Франции. Демонстранты призывают россиян к всеобщей забастовке. Видеоролик с марша был опубликован в YouTube.

На записи видно, как участники движутся организованной колонной с кричалками: «Нет социальному геноциду», «Нет повышению пенсионного возраста», «Выйди на улицу - верни себе город» и «Свободу политзаключенным». В руках митингующие держат транспарант: «Лишь борьба дает права». Видеозапись с митинга собрала уже больше 60 тысяч просмотров.

Акция проходит мирно. Колонну протестующих сопровождают сотрудники полиции.

Участники акций протеста «желтых жилетов» (демонстранты носят светоотражающие жилеты, который французские водители обязаны возить в автомобилях) первоначально протестовали против планов повышения цен на бензин. Власти Франции отменили повышение и также пообещали повысить минимальный оклад на 100 евро, однако протесты продолжились. Теперь демонстранты протестуют против правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.