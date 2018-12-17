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«Желтые жилеты» добрались до Самары. Протестующие призывают к забастовке

14:06 17.12.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

В Самаре молодые участники движения «Левый фронт», объединяющего сторонников социалистического развития в России, прошлись протестным маршем по улицам города. Митингующие надели на себя желтые жилеты, ставшие символом протестного движения во Франции. Демонстранты призывают россиян к всеобщей забастовке. Видеоролик с марша был опубликован в YouTube.

На записи видно, как участники движутся организованной колонной с кричалками: «Нет социальному геноциду», «Нет повышению пенсионного возраста», «Выйди на улицу - верни себе город» и «Свободу политзаключенным». В руках митингующие держат транспарант: «Лишь борьба дает права». Видеозапись с митинга собрала уже больше 60 тысяч просмотров.

Акция проходит мирно. Колонну протестующих сопровождают сотрудники полиции.

Участники акций протеста «желтых жилетов» (демонстранты носят светоотражающие жилеты, который французские водители обязаны возить в автомобилях) первоначально протестовали против планов повышения цен на бензин. Власти Франции отменили повышение и также пообещали повысить минимальный оклад на 100 евро, однако протесты продолжились. Теперь демонстранты протестуют против правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. 

Темы: Самара, Самара, Акции протеста и демонстрации в России, Массовые акции и беспорядки в России
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 20:06
Гость: *

"Пиши письма в прокуратуру, в КС, в приемную, на телевидение, куда хощь" - а почему не сразу в Спортлото? "Прокуратура, КС, приемная, телевидение" в полном шоколаде, им письма терпил до одного места! "Правительство на другой планете живёт, родной..."(с)
17.12.2018, 20:03
Гость: *

"Им захотелось зажить как в бандерятнике" - дык, а нафига власть "как в бандерятнике" устроила пенсионное кидалово? Не хватило мозгов прикинуть, к чему это приводит на примере соседей?
17.12.2018, 20:00
Гость: *

Ну, так пусть им воровская власть поменьше поводов для "игр" подкидывает!
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