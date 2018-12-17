Сергей Лавров пообещал не воевать с Украиной

12:48

Если Украина устроит провокацию на границе с Крымом, то Россия будет готова решительно на этот ответить. Однако до войны дело не дойдет. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Министр вспомнил слова президента Украины Петра Порошенко о том, что военное положение в стране будет снято только в том случае, если на границе с Крымом и на линии соприкосновения на Донбассе не произойдет провокаций.

«У нас есть информация <…> о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники», — отметил Лавров.

Он уточнил, что, по данным российской стороны, Украина готовится к действиям вместе с «западными кураторами».

При этом глава МИД РФ добавил, что, по последней информации, Порошенко запланировал на конец декабря провокацию на границе с Россией. В частности, в Крыму. «Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы», — подчеркнул министр.

Глава МИД при этом уточнил, что речи о войне не идет. «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», - сказал министр. Сергей Лавров заявил, что российская сторона не позволит, чтобы украинские власти отстаивали свои интересы за счет нарушения прав крымчан.