]]> ]]>
Главная В России Новости

Сергей Лавров пообещал не воевать с Украиной

12:48 17.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Если Украина устроит провокацию на границе с Крымом, то Россия будет готова решительно на этот ответить. Однако до войны дело не дойдет. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Министр вспомнил слова президента Украины Петра Порошенко о том, что военное положение в стране будет снято только в том случае, если на границе с Крымом и на линии соприкосновения на Донбассе не произойдет провокаций.

«У нас есть информация <…> о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники», — отметил Лавров.

Он уточнил, что, по данным российской стороны, Украина готовится к действиям вместе с «западными кураторами».

При этом глава МИД РФ добавил, что, по последней информации, Порошенко запланировал на конец декабря провокацию на границе с Россией. В частности, в Крыму. «Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы», — подчеркнул министр.

Глава МИД при этом уточнил, что речи о войне не идет. «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», -  сказал министр. Сергей Лавров заявил, что российская сторона не позволит, чтобы украинские власти отстаивали свои интересы за счет нарушения прав крымчан.

Темы: Россия, Сергей Лавров, Отношения России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.12.2018, 18:29
Гость: Вождь сказал.

Они торопятся в рай. Пойдут туда стройными рядами.
17.12.2018, 18:27
Гость: Стройте ещё.

Да видели мы это высокоточное оружие. Из десяти пусков 8 взорвались во время запуска. Одна ракета сбилась с курса. и последняя не долетела до цели.
P/S/ Как там Кузя ещё не затонул. А то вояки уже последние радиодетали растащили.
17.12.2018, 18:27
Гость: а ты,броневичок,чаво,

никак воевать собрался...
Все комментарии (32)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.