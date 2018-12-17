СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли в Московской области

13:07

17 декабря 2018 года в городе Дзержинском Московской области произошло обрушение крыши одного из производственных строений.

Под завалами оказались рабочие, трое из которых погибли.

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 216 УК РФ).

Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши.

Трое рабочих, находящихся непосредственно на крыше, при ее обрушении погибли, четверо рабочих, которые были внутри, – с различными травмами госпитализированы в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, продолжается разбор завалов и осмотр места происшествия.