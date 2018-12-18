Военная контрразведка за пять лет предотвратила в войсках четыре теракта

16:22

Сотрудники военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратили четыре теракта, направленных против российских военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковника Николая Юрьева.

"Серьезной угрозой остается терроризм. Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок", - сказал он.

По его словам, военная контрразведка уделяет внимание сохранности оружия и боеприпасов в воинских частях и формированиях. В частности, за пять лет из незаконного оборота изъято более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, 377 самодельных взрывных устройств, более 32 т взрывчатых веществ.

Отечественная военная контрразведка отмечает 100-летие 19 декабря.