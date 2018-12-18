Госдума утвердила смягчение «предпринимательских» статей УК

13:54

Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении законопроект, который позволит прекращать уголовные дела по нескольким составам мошенничества в том случае, если обвиняемый возместил весь нанесенный ущерб.

Также предлагается внести изменения в УПК, согласно которым для изъятия электронных носителей информации у оперативников должны быть веские причины. Автором законодательной инициативы был президент Владимир Путин.

Первое значимое нововведение, предложенное Путиным, – изменение ст. 76.1 УК. Новелла регламентирует прекращение уголовных дел за полным возмещением вреда обвиняемыми. Сейчас в этой статье уже обозначены налоговые преступления, а законопроект предлагает дополнить их большой частью «мошеннических» составов, появившихся в УК в 2012 году.

Речь идет о самых мягких составах статей 159.1–159.6, которые устанавливают ответственность за мошенничество с кредитами и страховками, а также за махинации с использованием электронных платежных систем и компьютерной информации. Изменения коснутся и ответственности за мошенничество в сфере предпринимательства, сейчас описанной в ч. 5–7 ст. 159 УК.

Наказание будет мягче за некоторые случаи растраты (ч. 1 ст. 160 УК) и причинение имущественного ущерба путем обмана (ч. 1 ст. 165 УК). Если поправки вступят в силу, то можно будет избежать преследования, возместив ущерб от нарушения авторских и патентных прав (ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК).

Также законопроект освободит от уголовной ответственности руководителей, которые в первый раз не выплатили своим сотрудникам зарплату, но погасили все долги в течение двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела (ст. 145 УК).

Законопроект также расширяет перечень уголовных дел частно-публичного обвинения – когда дело возбуждается исключительно по заявлению потерпевшего и не подлежит прекращению в связи с примирением с обвиняемым, пояснял ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предлагается включить в этот перечень дела о преступлениях, затрагивающих интересы только потерпевших, без причинения ущерба интересам третьих лиц или государству. Это относится к незаконному получению кредита, злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности, а также от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах, злоупотреблению полномочиями, сообщает «Право.ру».

«Поправками ко второму чтению в этот перечень также вошли преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста», – добавлял Крашенинников.

В пояснительной записке указано, что проект направлен на «формирование благоприятного делового климата в стране», «создание гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования» и «сокращение рисков» для бизнеса.

Второе серьезное нововведение – ужесточение требований к изъятию силовиками во время оперативных мероприятий электронных носителей информации – вносится в ст. 164.1 УПК.

Изменения предполагают запрет на такие действия, если у пришедших в фирму правоохранителей отсутствует решение суда об изъятии этих материалов или постановление о назначении судебной экспертизы по ним.

Также силовики смогут забрать технику, если есть риск ее использования для продолжения криминальной деятельности или на ней есть информация, которую владелец не имеет права хранить. Также причиной для изъятия может стать «заявление эксперта».

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх ранее отмечал, что споры между юридическими лицами нужно переводить в административную и арбитражную плоскости. «В связи с этим и был разработан этот законопроект», – сказал он.

Минх также подчеркнул, что послабление, которое предполагает законопроект, не повлияет на реализацию целей, которые перед собой ставит уголовное наказание: «Мы установили преступника, он возмещает ущерб, но не теряет годы и месяцы свободы». «Наша задача не всех сажать и расстреливать, а сделать так, чтобы пострадавшие получили адекватную компенсацию», – заключил Минх.

Изменения, предложенные законопроектом, позволят создать дополнительные гарантии защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и направлены на улучшение делового климата в стране, рассказал «Право.ru» Крашенинников.

Бизнес-сообщество уже давно просит смягчить «предпринимательские» статьи УК. Так, в феврале этого года участники «Уголовного форума» в Ростове-на-Дону жестко критиковали «возбуждение тысяч уголовных дел» по фактам мошенничества и связанных с ними доследственных проверок.

В принятой по итогам форума хартии авторы требовали «полной переработки» мошеннических статей УК и введения принципа «за экономические преступления – экономическая ответственность».