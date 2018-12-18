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Госдума примет закон о частичной декриминализации 282-й статьи

17:07 18.12.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
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Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 18 декабря поддержали во втором чтении пакет президентских инициатив, предлагающих частично декриминализировать 282 статью УК РФ, а также вводящих новую норму в КоАП

Поддержанный всеми фракциями ГД во втором чтении законопроект будет принят Государственной Думой окончательно 19 декабря.

Законопроектами вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ (ст. 282) и поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В соответствии с поправками в УК РФ предполагается, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой‑либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет - сама санкция не меняется).

В соответствии с поправками в КоАП за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам – штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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