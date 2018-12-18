Госдума разрешила наказывать рублем за преступления небольшой тяжести

17:56

В России будут прекращать уголовное преследование за преступления небольшой тяжести, если по ним выплачен материальный ущерб. Законопроект о расширении списка нарушений, по которым возможно это смягчение, приняла в третьем чтении Госдума. Об этом сообщил «Интерфакс».

Речь идет о поправках в часть вторую статьи 76.1 действующего Уголовного кодекса РФ. Ранее уголовное преследование отменялось при возмещении ущерба за незаконное предпринимательство или нарушения в сфере маркировки товаров, неправомерных действиях при банкротстве.

Президентский законопроект добавляет в этот перечень преступления небольшой тяжести, совершенные, например, при оформлении кредита или выплат, использовании электронных средств платежа, страховании и компьютерной информации. Кроме того, послабление коснется тех, кто не исполнил договорные обязательства, был уличен в присвоении авторства или плагиате, растрате, злоупотреблении доверием или обмане.

Законопроектом расширяется перечень преступлений, дела по которым могут быть возбуждены по жалобе потерпевшего. В список войдут нарушения в сфере кредитования, индивидуализации товаров, использование полномочий вопреки законным интересам организации. Сюда же отнесут случаи отказа в приеме на работу или увольнения лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, в законопроекте говорится о запрете помещать под арест за превышение полномочий, если расследуемое преступление было совершено в предпринимательской сфере.

Документом также предлагается запретить необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц, в том числе изъятие электронных носителей информации. Изымать их все-таки будет можно, если есть судебное решение и если на носителях содержатся сведения, полномочиями на хранение которых владелец не обладает.