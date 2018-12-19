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Четверть российских работодателей начнет новый год с увольнений

11:25 19.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Каждый четвертый работодатель в России собирается начать новый год с сокращения штата, пишет в среду "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования, проведенного порталом Rabota.ru.

О грядущих увольнениях заявили 23% принявших участие в опросе работодателей, особенно много таких планов в сфере медиа и маркетинга. Меньше других настроены на сокращение штата в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса, - они скорее расположены набирать новых сотрудников. О расширении штата думают также в IT-компаниях; всего нанимать новых работников настроены 18% респондентов.

Каждый третий работодатель (33%) в новом году собирается обучать своих сотрудников - в основном в сфере IT и финансов. Меньше всего повышением квалификации своих работников намерены заниматься представители строительной отрасли.

25% опрошенных собрались ввести новую систему премирования работников и пересмотреть ключевые показатели эффективности; 12% хотят ввести для своих сотрудников нематериальные бонусы.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 18:41
Гость: Евгений В

В РФ явный избыток чиновников и депутатов всех мастей. Сокращение этого засилья просто необходимо.
Предлагаю сокращенных чиновников и депутатов использовать для разбора свалок вокруг Москвы и других городов. Отличное решение проблемы.
А что касается производителей материальных ценностей, то Путин пообещал тысячи новых рабочих мест. А народ верит Путину на 77%. Так что опасаться нечего.
Денег только от нефти и газа для создания рабочих мест в РФ предостаточно, излишки ЦБ приходится даже "скрипя сердцем" в помощь США отдавать.
Сейчас безработные пособия получают из казны, а устроившись на работу, наоборот будут в казну налоги платить. Прямая выгода. Правда это надо еще дебильным неучам в правительстве объяснить.
19.12.2018, 17:11
Гость: Анекдот

Метод кнута и пряника в России – это когда пряники просрочены на год, а кнут со знаком качества.
19.12.2018, 16:33
Гость: ***

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