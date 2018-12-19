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В Самаре задержали следователя за получение многомилионной взятки

11:35 19.12.2018
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники ФСБ Самарской области задержали в местном аэропорту Курумоч начальника отдела по преступлениям в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД региона Веру Рабинович. Как сообщила пресс-служба ФСБ РФ, полковник подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Общая сумма взятки составляет 20 млн рублей, Рабинович была задержана при передаче половины этой суммы. По версии силовиков, деньги предназначалась для составления «правильного» обвинительного заключения по поводу уголовного дела, которое собираются направить в суд.

«20 миллионов рублей потерпевшему предложили заплатить за направление в суд уголовного дела, по которому он являлся потерпевшим. При передаче денег и муляжа денежных средств на общую сумму в 10 миллионов рублей посредников и высокопоставленную сотрудницу МВД задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области», – говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сама Рабинович не согласна с обвинениями в свой адрес, сообщает «КП».

Стоит отметить, что до этого Рабинович характеризовалась по службе положительно: была на хорошем счету у руководства, возглавляла следственное подразделение при ОВД Новокуйбышевска. Вернувшись в Самару стала начальником контрольно-методического отдела по преступлениями в сфере экономики. В сентябре она получила новое почётное звание – в 36 лет Вера уже полковник юстиции. Но некоторое время назад она оказалась в центре оперативной разработки, а ночью и вовсе угодила в изолятор, став подозреваемой по громкому преступлению.

В настоящее время в ГСУ расследуются несколько громких дел, в которых замешаны известные предприниматели и чиновники.

Темы: Самара, Самара, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 18:00
Гость: Маслодел Агапит

Михалыч сосед, бывший ефрейтор стройбату, таперича слесарь трудоёмких процессов , читат завидует,грит ему никто не несет, дачу на Таити прикупить ба, да не получатса. Таперь кота Ваську думат покрасить полосами и тигренком продать , на лисапет.На ферму до работы далёконько .
19.12.2018, 16:16
Гость: ворон ворону

Что толку задерживать взяточников,если их количество в РФ не уменьшается,а величина взяток растет.
Задержание российских взяточников нужно поручить китайским коммунистам или американским капиталистам,у них борьба с ними настоящая,а не создается видимость борьбы,как в России.
19.12.2018, 16:12
Гость: Владимир

Четко сказано
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