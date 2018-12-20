В Москве планируют удвоить штраф за неоплату парковки

11:55

Штраф за неоплату парковки на улицах Москвы может вырасти вдвое - с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам.

В пояснительной записке к проекту поправки утверждается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. "Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты также считают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тысяч рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на центральных улицах Москвы максимальный тариф за парковку повысился почти вдвое, с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, на 237 улицах в центре города была отменена бесплатная парковка по воскресеньям. В результате время парковки в центре сократилось в три раза.