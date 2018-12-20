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В Москве планируют удвоить штраф за неоплату парковки

11:55 20.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Штраф за неоплату парковки на улицах Москвы может вырасти вдвое - с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам.

В пояснительной записке к проекту поправки утверждается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. "Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты также считают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тысяч рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на центральных улицах Москвы максимальный тариф за парковку повысился почти вдвое, с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, на 237 улицах в центре города была отменена бесплатная парковка по воскресеньям. В результате время парковки в центре сократилось в три раза.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Парковки и стоянки для автомобилей, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 14:16
Гость: Если у тебя

нет миллиарда, далее по тексту.
20.12.2018, 14:04
Гость: -------

Достали и "заколебали" подобные инициативы - может выдвинуть инициативу подвешивать авторов этих инициатив для начала за язык на ближайшем столбе ?
20.12.2018, 13:34
Гость: ВВВ

Удвоить, утроить, учетверить, удесятерить...
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