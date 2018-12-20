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Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию

12:39 20.12.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной.

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли, в этом году на мероприятие аккредитованы 1 702 журналиста, сообщает РИА Новости.

В прямом эфире традиционное для СМИ мероприятие транслируют "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Как следует из сетки вещания телеканалов, они выделили для большой пресс-конференции три часа эфира.

Отведенное телеканалами время условно, поскольку ограничения длительности пресс-конференции нет. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, которое продлилось 4 часа 40 минут.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, что в ходе нынешней пресс-конференции прозвучит много вопросов, касающихся экономики, международной обстановки, российско-американских отношений, а также вопросы региональной повестки.

Темы: СМИ и журналистика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 19:26
Гость: anton

Один вопрос Когда он уйдёт,надоел.Другой кто не важно, хуже не будет ,но этого на покой.
20.12.2018, 19:24
Гость: добрый

и кто-то слушает этот бред?
20.12.2018, 18:11
Гость: "Должны бы" да "надо бы" вместо "сказано - сделано!"?

Четыре часа языком помолол
(Витийствовать не надоело?),
С три короба вновь околесиц наплёл
(Не трёп ли и есть его "дело"?)
Про то, сколь он страстный имеет порыв
На старости лет всё же сделать "прорыв"!
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