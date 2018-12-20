Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию

12:39

Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной.

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли, в этом году на мероприятие аккредитованы 1 702 журналиста, сообщает РИА Новости.

В прямом эфире традиционное для СМИ мероприятие транслируют "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Как следует из сетки вещания телеканалов, они выделили для большой пресс-конференции три часа эфира.

Отведенное телеканалами время условно, поскольку ограничения длительности пресс-конференции нет. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, которое продлилось 4 часа 40 минут.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, что в ходе нынешней пресс-конференции прозвучит много вопросов, касающихся экономики, международной обстановки, российско-американских отношений, а также вопросы региональной повестки.