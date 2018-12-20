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Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны

13:10 20.12.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию ведет НТВ на своем канале в YouTube.

«Опасность подобного развития событий в мире затушевывается, уходит, а между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации ,а может быть, и планеты», — сказал он.

Путин отметил, что одной из главных опасностей является развал международной системы сдерживания вооружений, к которому подталкивает решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы государства, в случае худшего сценария Россия сделает все необходимое для своей защиты.

«Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей», — добавил он.

Глава государства перечислил тенденции, которые могут привести в итоге к глобальной ядерной катастрофе. В первую очередь это «понижение порога применения вооружения», то есть разработка снарядов малой мощности, сказал президент. Вторая опасная тенденция — это применение баллистических ракет в неядерном исполнении, поскольку современные системы ПРО не позволяют сразу определить, несет ли запущенная ракета ядерный заряд.

Президент США Дональд Трамп 20 октября озвучил желание выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. В Вашингтоне объяснили это тем, что Москва якобы нарушает соглашение. В России в свою очередь неоднократно обращали внимание, на тот факт, что именно американская сторона размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, а Путин заявил, что выступает против разрыва соглашения, но, если США все-таки выйдут из договора, Москва будет вынуждена отреагировать. 

Темы: Ядерное оружие, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.12.2018, 20:05
Гость: А ёлочка вам нравится?

Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны///////////////////////////
Путин: Из мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой..."////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Я даже знаю кто будет инициатором этой недооценки.Представляете летит стакан,а у поляков мало времени оценить, есть ли в этом стакане атомная начинка и тогда ,кто не спрятался (Москва в первую очередь) никто не виноват,но москвичи по особой привелегии сразу в рай,а остальные сдохнут
Доп Информация о реактивном стакане:
"Российский политолог кинул в польского стаканом. Но на вопрос поляка нормально ли это, Соловьев ответил, что если тот будет орать, он врежет ему по башке так, что «голосовые связки провалятся в пятую точку»
20.12.2018, 19:58
Гость: Фалос

испокон века объект поклонения!
20.12.2018, 19:09
Гость: А ёлочка вам нравится?

Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны///////////////////////////
Путин: Из мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой..."////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Я даже знаю кто будет инициатором этой недооценки.Представляете, летит стакан,а у поляков мало времени оценить, есть ли в этом стакане атомная начинка и тогда ,кто не спрятался (Москва в первую очередь) никто не виноват,но москвичи по особой привелегии- сразу в рай,а остальные сдохнут.
Доп Информация о реактивном стакане:
"Российский политолог кинул в польского стаканом. Но на вопрос поляка нормально ли это, Соловьев ответил, что если тот будет орать, он врежет ему по башке так, что «голосовые связки провалятся в пятую точку»
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