Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны///////////////////////////

13:10

Тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию ведет НТВ на своем канале в YouTube.

«Опасность подобного развития событий в мире затушевывается, уходит, а между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации ,а может быть, и планеты», — сказал он.

Путин отметил, что одной из главных опасностей является развал международной системы сдерживания вооружений, к которому подталкивает решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы государства, в случае худшего сценария Россия сделает все необходимое для своей защиты.

«Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей», — добавил он.

Глава государства перечислил тенденции, которые могут привести в итоге к глобальной ядерной катастрофе. В первую очередь это «понижение порога применения вооружения», то есть разработка снарядов малой мощности, сказал президент. Вторая опасная тенденция — это применение баллистических ракет в неядерном исполнении, поскольку современные системы ПРО не позволяют сразу определить, несет ли запущенная ракета ядерный заряд.

Президент США Дональд Трамп 20 октября озвучил желание выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. В Вашингтоне объяснили это тем, что Москва якобы нарушает соглашение. В России в свою очередь неоднократно обращали внимание, на тот факт, что именно американская сторона размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, а Путин заявил, что выступает против разрыва соглашения, но, если США все-таки выйдут из договора, Москва будет вынуждена отреагировать.