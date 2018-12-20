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Путин ответил на вопрос о пропасти между богатыми и бедными

15:54 20.12.2018
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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос об огромной пропасти в доходах топ-менеджеров и простых россиян.

«К сожалению, это есть. К сожалению, это, как правило, мировая тенденция, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит. Там разрыв между теми, кто зарабатывает много, и людьми со скромным доходом увеличивается», — сказал он.

Путин отметил, что президент США Дональд Трамп этот момент уловил и успешно использовал в своей предвыборной кампании.

«Мы должны это учитывать, должны кардинально сократить количество людей за чертой бедности», — сказал Путин.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 20:51
Гость: Наблюдатель

А что, конкретно было сделано, чтобы этой пропасти не было?
20.12.2018, 20:35
Гость: Александру

Вы сами себе противоречите. Если республиканский министр получал 450 рублей, пусть премиальные и спецпакет, то квалифицированный рабочий получал на крупном заводе до 300 рублей, инженер средней руки не начальник - 200, а директор ( мой отец был директором большого оборонного завода ) оклад получал 350 рублей плюс премии не более одного оклада. А пенсионер до 132 рублей. Какая разница по сравнению с сегодняшними контрастами зарплат между менеджерами и простыми служащими и пенсионерами? Посчитайте.
20.12.2018, 20:31
Гость: Где то это уже слышал:

денег нет, но вы держитесь.
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