Путин ответил на вопрос о пропасти между богатыми и бедными

15:54

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос об огромной пропасти в доходах топ-менеджеров и простых россиян.

«К сожалению, это есть. К сожалению, это, как правило, мировая тенденция, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит. Там разрыв между теми, кто зарабатывает много, и людьми со скромным доходом увеличивается», — сказал он.

Путин отметил, что президент США Дональд Трамп этот момент уловил и успешно использовал в своей предвыборной кампании.

«Мы должны это учитывать, должны кардинально сократить количество людей за чертой бедности», — сказал Путин.