Владимир Путин объяснил рост налогов в стране

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Президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость повышения налогов, а также неналоговых платежей даже с учетом того, что бюджет России впервые с 2011 года исполнится с профицитом. Прямую трансляцию общения Путина с журналистами ведет телеканал НТВ.

Президент увязал необходимость повышения налогов и сборов с нефтегазовой составляющей российского бюджета, которая, по мнению главы государства, чрезмерно сильно зависит от экспорта энергоресурсов, поэтому необходимо наращивать ненефтегазовые доходы страны.

При этом, по его словам, повышение НДС - правильно решение.

«В целом, я считаю, решение правильное, сбалансированное. Плюс это, конечно, даёт дополнительные доходы бюджета и возможности реализовать наши планы развития в рамках национальных проектов», — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Глава государства рассчитывает, что повышение НДС в России станет разовым явлением. Также Путин отметил, что эффективная ставка налога будет ниже установленных 20%, так как правительство сохранило все льготы. «Надеюсь, что это будет разовое явление, которое вызовет небольшой рост цен и инфляции только в начале года», — заявил президент, отметив, что Банк России уже принял упреждающие действия, подняв ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.

3 августа Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%.