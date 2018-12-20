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Владимир Путин объяснил рост налогов в стране

16:57 20.12.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость повышения налогов, а также неналоговых платежей даже с учетом того, что бюджет России впервые с 2011 года исполнится с профицитом. Прямую трансляцию общения Путина с журналистами ведет телеканал НТВ.

Президент увязал необходимость повышения налогов и сборов с нефтегазовой составляющей российского бюджета, которая, по мнению главы государства, чрезмерно сильно зависит от экспорта энергоресурсов, поэтому необходимо наращивать ненефтегазовые доходы страны.

При этом, по его словам, повышение НДС - правильно решение.

«В целом, я считаю, решение правильное, сбалансированное. Плюс это, конечно, даёт дополнительные доходы бюджета и возможности реализовать наши планы развития в рамках национальных проектов», — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Глава государства рассчитывает, что повышение НДС в России станет разовым явлением. Также Путин отметил, что эффективная ставка налога будет ниже установленных 20%, так как правительство сохранило все льготы. «Надеюсь, что это будет разовое явление, которое вызовет небольшой рост цен и инфляции только в начале года», — заявил президент, отметив, что Банк России уже принял упреждающие действия, подняв ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.

3 августа Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 20:33
Гость: Сторонний наблюдатель.

Люди живут сейчас хуже, чем пять лет назад, а Путин доволен.

Поразительно, но Путин доволен экономикой и правительством. Даже гордится ими. Оправдывает экономический провал последнего 10-летия (темпы роста менее 1%). Чем? Мировым экономическим кризисом, который закончился почти 10 лет назад.

А вот простые россияне должны ли быть довольны?
20.12.2018, 20:10
Гость: Сидоров

... ...
Я даже не представляю, чтобы устроили французы в своих жёлтых жилетах, если б хотя бы наполовину с ними так обходились, как обходится с нами наш президент и правительство...
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Тут два варианта наклёвываются - или мы не французы или это не наш президент.
20.12.2018, 20:04
Гость: Патриот Золотой Орды

Все и всё должны понимать без объяснений. Сила РФ в многонациональности!
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