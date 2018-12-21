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Медведев назначил главой Росимущества бывшего следователя Яковенко

16:39 21.12.2018
Дмитрий Медведев
Фото с сайта government.ru
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Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал два распоряжения.

Первым - освободил от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации - руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова. Вторым - назначил на эту должность Вадима Яковенко.

Как говорится в распоряжении о Пристанскове, тот сам попросил освободить его от должности. Экс-руководитель Росимущества начал свою карьеру в ведомстве в 2005 году, когда стал помощником руководителя. В 2010 его назначили заместителем руководителя ведомства, а уже в 2016 году - руководителем.

«Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом», - говорится в тексте второго распоряжения.

До назначения Яковенко занимал должность главного федерального инспектора по Московской области аппарата полпреда президента в ЦФО. А в период с 2010 по 2014 год он работал начальником Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, сообщает «Право.ру».

Напомним, Росимущество занимается управлением государственным имуществом, например, акциями и долями госкомпаний и учреждений. Ведомство по указанию правительства и отраслевых министерств готовит директивы, по которым голосуют члены советов директоров, представляющие государство. 

Темы: Росимущество, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 21:05
Гость: ни колай

а без хохлов никак?
21.12.2018, 20:47
Гость: Ray Bloom

Смотрящим за имуществом, которое народу не принадлежит.
21.12.2018, 18:01
Гость: Александр

это не коммент, а сообщение об ошибке. во 2-ом абзаце снизу во 2-ой строчке сверху надо убрать "Вадим Яковенко".
До назначения Яковенко занимал должность главного федерального инспектора по Московской области аппарата полпреда президента в ЦФО Вадим Яковенко. А в период с 2010 по 2014 год он работал начальником Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, сообщает «Право.ру».
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