Медведев назначил главой Росимущества бывшего следователя Яковенко

16:39

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал два распоряжения.

Первым - освободил от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации - руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова. Вторым - назначил на эту должность Вадима Яковенко.

Как говорится в распоряжении о Пристанскове, тот сам попросил освободить его от должности. Экс-руководитель Росимущества начал свою карьеру в ведомстве в 2005 году, когда стал помощником руководителя. В 2010 его назначили заместителем руководителя ведомства, а уже в 2016 году - руководителем.

«Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом», - говорится в тексте второго распоряжения.

До назначения Яковенко занимал должность главного федерального инспектора по Московской области аппарата полпреда президента в ЦФО. А в период с 2010 по 2014 год он работал начальником Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, сообщает «Право.ру».

Напомним, Росимущество занимается управлением государственным имуществом, например, акциями и долями госкомпаний и учреждений. Ведомство по указанию правительства и отраслевых министерств готовит директивы, по которым голосуют члены советов директоров, представляющие государство.