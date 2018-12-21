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Правительство не поддержало законопроект об «уголовном проступке»

10:35 21.12.2018
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект Верховного суда о введении в законодательство понятия «уголовный проступок».

«Предлагаемые изменения в части освобождения от ответственности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со статьей 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред», — говорится в документе, опубликованном в электронной базе законопроектов парламента.

Как заявил газете «Ведомости» заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков, при наличии отрицательного отзыва правительства шансы на принятие закона невелики.

Собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе считает, что основные противники инициативы по гуманизации уголовного законодательства — это правоохранительные ведомства, которые опасаются за статистические показатели. Всегда проще раскрывать и отчитываться за малозначительные преступления, в то время как более серьезные требуют больше работы, поясняет он.

Согласно законопроекту, зарегистрированному в Госдуме 20 декабря, Верховный суд предлагает не привлекать к полноценной уголовной ответственности лиц, совершивших уголовный проступок. Категория «уголовного проступка» должна объединить самые легкие составы УК — порядка 80 статей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 12:11
Гость: Влад

В полицаи сейчас рвутся вымогатели надеясь обогатиться за счет народа. В данном случае они могут потерять 80 статей, по которым перестанут поступать выкупы
21.12.2018, 11:07
Гость: Николай

"основные противники инициативы по гуманизации уголовного законодательства — это правоохранительные ведомства, которые опасаются за статистические показатели". Есть приличные слова, которыми можно называть сотрудников правоохранительных ведомств?
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