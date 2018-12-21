..Казус Солженицина..

Сергей Черняховский: «Если ты публично почитаешь людей, презрение к которым в народе ты предполагаешь, значит, ты сам этот народ не уважаешь и дразнишь и провоцируешь»

Солженицыну установили памятник. И через несколько дней у памятника выставили охрану.



Стоп-кадр из видео в YouTube

В Москве до сих пор стоят памятники Ленину – на Октябрьской площади, Энгельсу – у станции метро Кропоткинская, Марксу – напротив Большого Театра. И охраны к ним не приставлено.

Зато у памятника династии Романовых, поставленном в Александровском саду на месте разрушенного памятника революционным мыслителям, охрана стоит.

К памятникам не ставят охрану, когда не опасаются, что на них будут нападать. К памятникам охрану ставят, когда таких нападений боятся.

Значит, власть полагает, что отношение к Ленину, Энгельсу и Марксу в обществе такое, что их памятникам ничто не угрожает. И несмотря на четверть века нелюбви к ним власти и СМИ, на них и не нападают.

И, с другой стороны, власть полагает, что отношение к Романовым и Солженицыну в обществе такое, что общественная нелюбовь и презрение к ним может вылиться в акты нападения на них и презрения к ним.

И полагает не случайно: судя по сообщениям, памятную плиту, установленную на родине последнего в те же дни разбили уже на следующий день после установки.

Власти виднее. Но если ты публично почитаешь людей, презрение к которым в народе ты предполагаешь, значит, с одной стороны, ты сам этот народ не уважаешь, если не презираешь, а с другой – его дразнишь и провоцируешь.

Правда, есть цифры, на первый взгляд, этим фактам противоречащие. ФОМ опубликовал данные об отношении граждан страны к Солженицыну. Согласно этим данным, 63% граждан считают, что решение установить памятник Солженицыну было правильным, и 9%, что оно было неправильным. Остальным – безразлично.

Тогда чего, в общем-то, боятся… Можно сказать, что реакции этих 9%. Но лидеров коммунизма не любит не меньшее число людей – и охрана оказывается не нужной.

63% считают правильным установить памятник этому человеку. И при этом, моральным авторитетом для себя его считают лишь 31%. Для 36% он авторитетом не является. Для остальных – безразличен.

Причем иначе было еще недавно: в 1998 году моральным авторитетом он был для 40% и для тех же 36% - не был. Для остальных – безразличен. А в 2006 году он был авторитетом уже только для 36%, для 26% не был. Для остальных – безразличен. И сегодня, в 2018, стало так, как стало: авторитет он сохранил для числа меньшего, чем такой прямо не признающих: 31 на 36%.

То есть памятник поставили тогда, когда стало ясно: нерукотворного не получилось, растворился, активно не уважает больше, чем уважают - и нужно ставить статую. И более того, уже с 2006 года безразличен он стал большему числу людей, чем его почитающих. Только тогда тех, кому он был безразличен, было больше, чем его не уважающих. А сегодня – не уважающих Солженицына стало больше, чем и уважающих, и безразличных.

С другой стороны, в 2008 году тех, кто оценивал его деятельность положительно, было намного больше, чем оценивавших ее отрицательно: 59% на 5%. При 37% безразличных.

Тоже интересно: 59% оценивают положительно и из них лишь половина – с уважением. То есть остальные считают, что роль сыграл положительную, но уважения не заслуживает. Это примерно, как отношение к палачу: дело делает нужное, но грязное и недостойное - уважать за это дело нельзя.

Сегодня и эти цифры поползли: в 2018 году положительно его деятельность оценили уже меньше половины – 49 %, зато оценивающих отрицательно стало в полтора раза больше, чем десять лет назад. И из оставшихся 49% уважает лишь в полтора раза меньше – 31 %.

Правда, и здесь, как только доходит до уточнения, что же он сделал положительного, лишь 8% думают, что он «говорил правду» - это с его претензией «жить не по лжи», а еще 2%, что он «хороший писатель». Остальные ничего внятного сказать не смогли, зато из них 10% сказали, что роль его оценивают положительно, но что в ней было положительного – не знают.

То есть из 49% в той или иной форме 37% признается, что оценивают его роль положительно – просто потому, что так ее оценивать принято. А почему – не знают: вот Путин памятник открывал, Путин же плохому человеку памятника не откроет…

И в отношении книг, творчества и писательского значения. 45% ничего не знают о роли его книг в истории. 19% считают, что его книги в истории не сыграли никакой роли. 5% - что отрицательную. 31 % - что положительную.

То есть так или иначе, книги его ценит менее трети граждан страны: Великий Писатель! И 64% за ними никакой особой роли не признают.

В 2008 году как писатель он нравился 32%, сегодня – 30%, не нравился 8% - сегодня столько же. Это те, кто говорит, что книги читал. Остальным 60% он настолько неинтересен, что они при всей пропаганде его и читать не стали.

Причем читавших за десять лет стало меньше, хотя все эти десять лет класс за классом его заставляют читать в школе. Но если в школе его читать стало обязательным, а читать его стали меньше, то, значит, не в школе его вообще читать не хотят.

И в то же время, когда людей спрашивают, какие книги Солженицына они читали, десять лет назад 68% признавались, что никаких. Хотя как могло быть, что 68% не читали, а читали всего 32%, но нравилось тоже 32% и 8% – уже не нравилось.

Тогда получается, что оценка – хорошая или плохая – в данном случае абсолютно не зависела от того, люди читали или не читали. А поскольку, как видели выше, хорошим писателем на деле его назвали 2% от всех граждан, то получается, что все остальные из говорящих, что читали книги и они им понравились, говорили так лишь потому, что стало принято считать, что его книги – хорошие. И что читать их нужно, а иначе получится неловко.

Как пример: в недавнем из «Вечеров Соловьева» один из постоянных гостей антироссийской ориентации яростно твердил похвалы Солженицыну, но на вопросы ведущего, что из книг писателя читал и как его звали, сначала долго не мог вспомнить название, а потом, вспомнив, изумил всех: первым заходом сказав, что подлинное имя Солженицына - Максим Исаев, а услышав гомерический хохот даже своих сторонников, поправился и уточнил - Максим Исаевич…

Принято считать, что Солженицын «Великий Писатель» - люди и отвечают, что книги его читали. Принято считать, что он «Великий Гражданин» - люди и отвечают, что роль он сыграл положительную. Правда, все равно признаются, что особо не уважают.

Сегодня отвечают, что не читавших его стало меньше: вместо 68% только 50%. Зато и уважать стали тоже меньше – вместо 40% - 32%.

Но если в 2008 году из 32% читавших 6% не знали, что именно они читали, то в 2018 году из 50%, утверждающих, что Солженицына читали, уже 18% не знают, что же именно они читали. Совсем, как украинский гость в передаче Владимира Соловьева.

Хотя в анонсе своего опроса ФОМ продекларировал, что сегодня 88% знают, кто такой Солженицын. Правда, не совсем точно: 88% - это те, кто говорит, что им знакома эта фамилия. Но ФОМ винить сложно: ему сказали показать к 100-летию, как популярен в России Солженицын, он и пытается. Не его вина, если цифры иные.

А цифры отношения к Солженицыну иные: его не хотят читать, ему не верят, его не уважают, его не считают хорошим писателем, он в лучшем случае людям скучен и безразличен – и его не уважают.

Поэтому не прошло и недели после того, как ему установили памятник, власть признала, что если к памятнику не приставить охрану – он может долго не простоять.

