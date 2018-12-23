]]> ]]>
Главная В России Новости

Дети брянских чиновников отдохнули в Турции вместо больных детей

12:54 23.12.2018

В городе Клинцы Брянской области разразился скандал из-за того, что в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре.

Стоп-кадр видео 

Как выяснилось, большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Журналисты местного издания подняли скандал, обвинив власти города в нечестном распределении бесплатных путевок.

Прокуратура города провела проверку и подтвердила, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей, пишет издание «Брянские новости».

«Должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», – резюмировала прокуратура.

Врио главы Клинцовской городской администрации от прокурора города было внесено представление.

Портал klintsy.info опубликовал видео, которое дает представление об ответах представителей власти Клинцов по поводу распределения путевок. Чиновники явно не понимали, в чем их обвиняют. По их мнению, никакого злоупотребления власти не допустили.

«А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?», – с недоумением спросила тогдашняя замглавы местной администрации Людмила Лубская.

Глава города Клинцы Олег Шкуратов также заявил в ответ журналисту, что не видит ничего зазорного «в том, что поехали те или иные дети».

На вопрос о возможных отставках из-за «турецкого скандала» собеседники только выразительно пожали плечами: о чем, собственно, речь?

Темы: Брянск, Бюрократия и чиновничество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.12.2018, 22:18
Гость: путизм не сдаётся

За 19 лет безликого правления прошла глубокая мутация власти. Власть цинична, воровита и неадекватна. Это вызывает только призрение.
23.12.2018, 22:05
Гость: Марина Карлова

Ведь дети в Турции работали. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Почему не взяли тяжелобольных детей? Дорога из Клинцов в Москву – это восемь часов, потом пять часов – ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей», – заявила она.

Марина Карлова отметила, что дети участвовали в возложении венков, стояли под жарким солнцем в почетном карауле.

«Оздоровлением можно считать то, что дети дышали воздухом и грелись под солнцем. Как таковых медицинских процедур не было. В нашем фонде есть медицинские проекты для больных детей, и некоторые касались Клинцов», – сказала она.

По ее словам, говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, нельзя.
23.12.2018, 21:49
Гость: Не смеши

попробуй обидь их - тебя самого золотовские холуи инвалидом сделают.После Нового года так даже критиковать чиновников будет преступление.
Все комментарии (49)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.