Дети брянских чиновников отдохнули в Турции вместо больных детей

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В городе Клинцы Брянской области разразился скандал из-за того, что в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре.

Стоп-кадр видео

Как выяснилось, большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Журналисты местного издания подняли скандал, обвинив власти города в нечестном распределении бесплатных путевок.

Прокуратура города провела проверку и подтвердила, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей, пишет издание «Брянские новости».

«Должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», – резюмировала прокуратура.

Врио главы Клинцовской городской администрации от прокурора города было внесено представление.

Портал klintsy.info опубликовал видео, которое дает представление об ответах представителей власти Клинцов по поводу распределения путевок. Чиновники явно не понимали, в чем их обвиняют. По их мнению, никакого злоупотребления власти не допустили.

«А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?», – с недоумением спросила тогдашняя замглавы местной администрации Людмила Лубская.

Глава города Клинцы Олег Шкуратов также заявил в ответ журналисту, что не видит ничего зазорного «в том, что поехали те или иные дети».

На вопрос о возможных отставках из-за «турецкого скандала» собеседники только выразительно пожали плечами: о чем, собственно, речь?