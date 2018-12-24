Россиянам рассказали, как выбирать пиротехнику

18:52

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору пиротехнических изделий для россиян в преддверии новогодних праздников.

Так, в ведомстве рекомендуют в первую очередь обращать внимание на состояние упаковки. «Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия», - отмечают специалисты.

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи подлежат обязательной сертификации. Вся продукция должна иметь русскую маркировку с обозначением класса опасности и инструкцией с обозначением радиуса опасной зоны.

Так, для пиротехники 3 класса опасности радиус опасной зоны составляет 30 метров, для 2 класса — 5 метров, 1 класса — полметра.

Роспотребнадзор напоминает, что пиротехнику можно приобретать в магазинах, отделах, павильонах и киосках, которые могут обеспечивать сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Продажа пиротехники запрещена в магазинах, расположенных в жилых зданиях, уличных переходах и иных подземных сооружениях, зданиях вокзалов. Продажа пиротехнических изделий запрещена лицам не достигшим 16 лет.

Купленную пиротехнику необходимо хранить в сухом, отапливаемом помещении в оригинальной упаковке. Не рекомендуется хранить изделия во влажном или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха, вблизи обогревательных приборов. Запрещено разбирать изделия. Отсыревшие изделия запрещено сушить на отопительных приборах или нагревать.

Москвичей также попросили воздержаться от запуска пиротехники на природных территориях или около них, так как это «квалифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру». Для запуска пиротехники будет организовано 38 специально оборудованных площадок, где будут усилены меры противопожарной безопасности.

