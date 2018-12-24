Детей судей и прокуроров предложили зачислять в школы вне очереди

19:51

Депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили зачислять детей судей, прокуроров, а также следователей в школы в приоритетном порядке.

"Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур", - заявил Зеленков "Интерфаксу" в понедельник.

Федеральным законопроектом, с инициативой которого выступают депутаты, предлагается в первоочередном порядке зачислять детей судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета России в школы по месту жительства, не имеющие интерната.

"Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками", - отметил Александр Тетердинко.