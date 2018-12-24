]]> ]]>
Главная В России Новости

Детей судей и прокуроров предложили зачислять в школы вне очереди

19:51 24.12.2018
© KM.RU, Наталья Ступникова
© KM.RU, Наталья Ступникова
Материалы по теме:

Депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили зачислять детей судей, прокуроров, а также следователей в школы в приоритетном порядке.

"Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур", - заявил Зеленков "Интерфаксу" в понедельник.

Федеральным законопроектом, с инициативой которого выступают депутаты, предлагается в первоочередном порядке зачислять детей судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета России в школы по месту жительства, не имеющие интерната.

"Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками", - отметил Александр Тетердинко.

Темы: Правоохранительные органы в России, Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.12.2018, 09:41
Гость: Собака Шувалова

К чему эти полумеры? Лучше уж сразу при рождении, детей чиновников, силовиков, судей и прочих и депутатов производить в дворяне с пожизненным государственным содержанием. А детей обычных граждан клеймить "раб" и по достижении пятилетнего возраста отправлять пожизненно на каторжные работы.
25.12.2018, 09:37
Гость: такс

Ульянов отказался царства Он был за НЭП
25.12.2018, 09:33
Гость: Павел__

А кто за этих .лядей - голосует? Они что - слабоумные?
Все комментарии (37)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.