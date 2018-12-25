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Руководство женской колонии отстранено из-за рабского труда заключенных

11:16 25.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от исполнения обязанностей по итогам внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает "Интерфакс".

По данным информагентства, проверка была направлена в исправительное учреждение с целью проверки показаний бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда. Проверка полностью подтвердила данную информацию.

"По итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы", - заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7 утра и до часу ночи. Они были обязаны обшивать лично начальника колонии, его детей, а также знакомых коммерсантов, которых он приводил в учреждение. При этом женщинам угрожали, что за малейший брак их посадят в карцер и оставят без еды.

Ранее информация о невыносимых условиях труда в этой колонии поступала от осужденной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Однако проведенные проверки не смогли доказать правдивость слов Толоконниковой. Тогда было принято решение провести внезапную проверку.

В ФСИН отметили, что когда московские специалисты приступили к изъятию видеоархива, он у них на глазах начал уничтожаться из компьютерной сети колонии. "Единственное, что они смогли сделать - это сорвать с груди одного из охранников видеорегистратор, а также изъять коробку с видеорегистраторами предыдущей смены", - рассказали в ведомстве. Полученная информация полностью подтвердила все сказанное бывшей осужденной.

В связи с данным инцидентом наказание понесет "вся вертикаль, вплоть до начальника регионального управления ФСИН".

Темы: Федеральная служба исполнения наказаний России
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 15:27
Гость: Время Ч.

Вы владеете оперативной информацией по тому бою в Чечне?
25.12.2018, 15:07
Гость: Пресс-конференция

Гарант привёл пример героизма десантников в чечне, когда 96 десантников проявив героизм остановили 2000 боевиков. Три дня шёл неравный бой. Находящиеся в оперативной близости воинские части могли оказать помощь в разгроме боевиков, прийти на помощь в нужный момент, но строгий приказ из вышестоящего штаба запретил это сделать. Виновных не оказалось. Но это не помешало с признаками цинизма привести этот пример.
25.12.2018, 15:02
Гость: Калибр

Стало известно что в городе Орск добивают завод ЮУМЗ заложенный в 1942 году, когда шла война, и страна нуждалась в машиностроительных заводах что бы выиграть войну. И завод для победы внёс свой немалый вклад для победы над фашизмом. Сейчас опять над страной нависла угроза, но угроза перед внутренним врагом которые постепенно одно предприятие за другим по всей России разрушают их тем самым нанося огромный вред экономической мощи страны. Всё это делается не без помощи партнёров "доброжелателей". Местные власти как городские так и областные должны также нести ответственность за приносимый ущерб стране. Этот вопрос очень важен, и не без преувеличения можно сказать вопрос выживаемости государства.
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