Минздрав решил прекратить продажу табака к 2050 году

09:06

В новой концепции Минздрава РФ по противодействию потреблению табака прописана цель снизить к 2050 году число курящих россиян до 5%, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

После этого, по плану ведомства, табачная продукция может быть поэтапно выведена из оборота, «что позволит достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака».

В 2009 году курили 39,4% россиян, в 2016-м — 30,9% россиян, сказано в концепции.

По информации, приведенной в концепции, «экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции».

Предыдущая версия концепции Минздрава содержала, в частности, идею запретить продажу табака тем, кто родился после 2015 года. Как пишет РБК, концепция не была принята после критики ряда других министерств.