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Минздрав решил прекратить продажу табака к 2050 году

09:06 26.12.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В новой концепции Минздрава РФ по противодействию потреблению табака прописана цель снизить к 2050 году число курящих россиян до 5%, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

После этого, по плану ведомства, табачная продукция может быть поэтапно выведена из оборота, «что позволит достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака».

В 2009 году курили 39,4% россиян, в 2016-м — 30,9% россиян, сказано в концепции.

По информации, приведенной в концепции, «экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции».

Предыдущая версия концепции Минздрава содержала, в частности, идею запретить продажу табака тем, кто родился после 2015 года. Как пишет РБК, концепция не была принята после критики ряда других министерств.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Табачная промышленность, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 18:05
Гость: Философ

Странное какое то сообщение. Как будто бы через 30 лет всё ещё будет этот самый МинЗдравРФ.
26.12.2018, 16:26
Гость: Крутой

А что, Минздрав продаёт табак?
26.12.2018, 16:25
Гость: гоша

Ну до того года - будем надеяться - прекратится сам Минздрав.
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