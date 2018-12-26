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СМИ предупредили о возможном подорожании мобильного интернета в РФ

08:48 26.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Рост стоимости мобильного интернета может ожидать россиян в 2019 году. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Руководитель Content Review Сергей Половников считает, что цена за эту услугу может существенно подняться после вступления в силу «закона Яровой».

Кроме того, на рост может повлиять увеличение НДС с 18 до 20%. По данным издания, некоторые операторы уже проинформировали своих клиентов об этом.

При этом результаты исследования показали, что Россия находится на восьмом месте среди стран с самым дешевым мобильным интернетом. Стоимость одного гигибайта в РФ составляет 55,5 рубля. Данный показатель с мая 2018 года снизился на 15%.

Среди государств с дешевыми услугами мобильного интернета также оказались Румыния, Польша, Индия, Казахстан, Египет, Израиль, Пакистан.

«Закон Яровой» предполагает, что с июля 2018 года операторы связи должны сохранять текстовые и электронные сообщения, картинки, видео, звуки, телефонные разговоры своих пользователей. После этого компании пожаловались на то, что для этого им придется увеличить свои издержки.

Что касается налога на добавленную стоимость, то с 1 января 2019 он вырастет на 2%. НДС в РФ берут с большинства товаров и услуг. Это значит, что цены на многие товары и услуги вырастут. Правительство считает, что увеличение налога позволит ежегодно увеличивать бюджет страны на 620 миллиардов рублей.

Темы: Мобильные телефоны, Мобильная связь и сотовые операторы
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26.12.2018, 09:10
Гость: SL

При путине дешевеет только человеческий труд, мораль и человеческие ценности.
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