СМИ предупредили о возможном подорожании мобильного интернета в РФ

08:48

Рост стоимости мобильного интернета может ожидать россиян в 2019 году. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Руководитель Content Review Сергей Половников считает, что цена за эту услугу может существенно подняться после вступления в силу «закона Яровой».

Кроме того, на рост может повлиять увеличение НДС с 18 до 20%. По данным издания, некоторые операторы уже проинформировали своих клиентов об этом.

При этом результаты исследования показали, что Россия находится на восьмом месте среди стран с самым дешевым мобильным интернетом. Стоимость одного гигибайта в РФ составляет 55,5 рубля. Данный показатель с мая 2018 года снизился на 15%.

Среди государств с дешевыми услугами мобильного интернета также оказались Румыния, Польша, Индия, Казахстан, Египет, Израиль, Пакистан.

«Закон Яровой» предполагает, что с июля 2018 года операторы связи должны сохранять текстовые и электронные сообщения, картинки, видео, звуки, телефонные разговоры своих пользователей. После этого компании пожаловались на то, что для этого им придется увеличить свои издержки.

Что касается налога на добавленную стоимость, то с 1 января 2019 он вырастет на 2%. НДС в РФ берут с большинства товаров и услуг. Это значит, что цены на многие товары и услуги вырастут. Правительство считает, что увеличение налога позволит ежегодно увеличивать бюджет страны на 620 миллиардов рублей.