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МВД предложило изменить бланк российского паспорта

19:34 26.12.2018
Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России. В ведомстве призвали добавить в удостоверение личности напоминание о сроках обмена документа, сообщает РИА Новости. Так, по мнению авторов проекта, на последней странице паспорта следует указать, что паспорт нужно обновить за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения.

Проект постановления правительства выставили на общественное обсуждение.

В частности, он также определяет случаи, когда паспорт признается недействительным. Например, в случае указания недостоверных сведений, либо оформления бордовой книжки на основании поддельных документов. Такие паспорта подлежат изъятию.

Темы: МВД России
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 01:23
Гость: Прохожий

Это издали завидущим глазам кажется, что "Москва цветёт, обдирая всю Россию".
27.12.2018, 01:06
Гость: Влад 33

В паспортах многих стран мира, на первой странице стоит дата выдачи (с одного бока, в нижней части листа с фотографией и указанными данными владельца), а в другом боку, его срок годности... При нашей ситуации, считаю будет правильным, в Паспорта РФ, по желанию владельца данного документа, ставить печать с указанием срока годности,от дня принятия закона, тогда как новые паспорта (их массу получают каждый день или меняют, так как обветшали..или.. ) граждане смогут получать Новые паспорта, Любого образца, принятого по закону в РФ.., за счёт государства, так как такие упущения людьми допущены не по нашей вине.. И менять всем и сразу - это и затратно и глупо.. Надеюсь, что штамп, или печать, с указанием срока годности - помогут многим избежать неприятностей..
Удачи всем!
26.12.2018, 22:34
Гость: Самое подходящее время для сего действа...

Эпоха перемен...
Не дай вам Бог жить в эпоху перемен... :((
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