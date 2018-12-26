МВД предложило изменить бланк российского паспорта

19:34

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России. В ведомстве призвали добавить в удостоверение личности напоминание о сроках обмена документа, сообщает РИА Новости. Так, по мнению авторов проекта, на последней странице паспорта следует указать, что паспорт нужно обновить за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения.

Проект постановления правительства выставили на общественное обсуждение.

В частности, он также определяет случаи, когда паспорт признается недействительным. Например, в случае указания недостоверных сведений, либо оформления бордовой книжки на основании поддельных документов. Такие паспорта подлежат изъятию.