Игорь Сечин разослал чиновникам правительства корзинки с колбасой

13:18

Глава Роснефти Игорь Сечин в преддверии 2019 года поздравил членов российского правительства, прислав им корзинки с колбасой. Об этом изданию The Bell рассказали несколько федеральных чиновников.

В наборы вошли колбасы и паштеты «От Иваныча», а также мандарины и вино. Помощник неназванного федерального министра сообщила, что подарками «вся приемная уставлена, и холодильник забит».

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев от комментариев отказался.

Корзина с колбасой фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за вымогательство взятки у Роснефти. Первоначально на основе записи разговора Улюкаева и Сечина делалось предположение, что «корзиночка» — это эвфемизм для слова «взятка», но затем выяснилось, что это традиционный подарок руководителя нефтяной компании бизнес-партнерам и друзьям, напоминает ВЗГЛЯД. В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.