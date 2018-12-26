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Игорь Сечин разослал чиновникам правительства корзинки с колбасой

13:18 26.12.2018
Игорь Сечин. Фото с сайта Фото: en.wikipedia.org
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Глава Роснефти Игорь Сечин в преддверии 2019 года поздравил членов российского правительства, прислав им корзинки с колбасой. Об этом изданию The Bell рассказали несколько федеральных чиновников. 

В наборы вошли колбасы и паштеты «От Иваныча», а также мандарины и вино. Помощник неназванного федерального министра сообщила, что подарками «вся приемная уставлена, и холодильник забит».

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев от комментариев отказался.

Корзина с колбасой фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за вымогательство взятки у Роснефти. Первоначально на основе записи разговора Улюкаева и Сечина делалось предположение, что «корзиночка» — это эвфемизм для слова «взятка», но затем выяснилось, что это традиционный подарок руководителя нефтяной компании бизнес-партнерам и друзьям, напоминает ВЗГЛЯД. В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.

 

Темы: ОАО «НК «Роснефть», Правительство России
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 20:42
Гость: Владимир

Самая лучшая рыба - это колбаса. А самая хорошая колбаса это - чулок с баблом!
26.12.2018, 20:12
Гость: проф. Преображенский

«корзиночка» — В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.
Она то и была уничтожена вместе с надкушенной колбасой - а вот что в колбасе было - ))))))))))))))))))
Бриллианты - надкусили колбасу - и вынули. - кинули обратно в корзину........
))))))))))))))))))
Интересно действительно. А сама Колбаса была вещественным доказательством..
------------------
Прямо как у Пивовварова. сгоревшая библиотека. Почин принят. Расследование кто бросил спичку. а не потому почему эту спичку бросили.
Спичка - фигурально
26.12.2018, 19:15
Гость: геннадий

А содержимое случайно не с золотой начинкой?А вообщето шутка более смахивающая с несусветной глупостью.Обидно,что руководит такой солидной организацией человек оторванный от реального знания уровня жизни населения.Было бы более человечно такие корзинки направить в дома интернета для детей и престарелых,порой нет ни газа ни нормальных бытовых условий.Но проблемы этого слоя людей для таких чиновников не существует,как впрочем и сами люди.
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