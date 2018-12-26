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Вице‐губернаторы Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов ушли в отставку

12:11 26.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 26 декабря освободил от занимаемых постов вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Албин с ноября 2014 года курировал вопросы капитального строительства, архитектуры, градостроительства, выявления, учета и популяризации госохраны объектов культурного наследия. Также в его ведении были сферы городского транспорта, энергетики и тарифного регулирования.

Обязанности Албина временно будет исполнять вице-губернатор Николай Бондаренко.

Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства города с апреля 2013 года. Он отвечал за вопросы экономического планирования, учета госимущества, инвентаризации мониторинга земель и землеустройства. С августа 2017 года чиновник также возглавлял Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Контроль за деятельностью данного блока временно поручили вице-губернатору Сергею Мовчану.

Днем ранее, 25 декабря, Александр Беглов также принял отставку главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк. Она работала в правительстве с 2012 года.

В начале ноября врио губернатора Петербурга обвинил чиновников Смольного в «дыре» в городском бюджете. Эксперты оценили дефицит казны в 100 миллиардов рублей. По мнению Беглова, такая ситуация сложилась из-за неэффективной работы госслужащих.

Темы: Санкт-Петербург, Отставки и назначения в российской политике, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 16:29
Гость: Шило

Не ну,чо! Обычное дело, еры, сами навибирали.
26.12.2018, 15:40
Гость: личный опыт

пока за воровство расстреливать не начнут, ничего не изменится. Только страх смерти сильнее страсти с наживе. Тюрьма воров не пугает - опыт Цеповяза показывает, что и в тюрьме с деньгами можно сладко жить.
26.12.2018, 14:01
Гость: Футбольныйц стадион

обеспечил Албина на всю жизнь,
может не работать, может ехать в СЩП,
а можно и то и другое.
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