Вице‐губернаторы Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов ушли в отставку

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 26 декабря освободил от занимаемых постов вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Албин с ноября 2014 года курировал вопросы капитального строительства, архитектуры, градостроительства, выявления, учета и популяризации госохраны объектов культурного наследия. Также в его ведении были сферы городского транспорта, энергетики и тарифного регулирования.

Обязанности Албина временно будет исполнять вице-губернатор Николай Бондаренко.

Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства города с апреля 2013 года. Он отвечал за вопросы экономического планирования, учета госимущества, инвентаризации мониторинга земель и землеустройства. С августа 2017 года чиновник также возглавлял Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Контроль за деятельностью данного блока временно поручили вице-губернатору Сергею Мовчану.

Днем ранее, 25 декабря, Александр Беглов также принял отставку главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк. Она работала в правительстве с 2012 года.

В начале ноября врио губернатора Петербурга обвинил чиновников Смольного в «дыре» в городском бюджете. Эксперты оценили дефицит казны в 100 миллиардов рублей. По мнению Беглова, такая ситуация сложилась из-за неэффективной работы госслужащих.