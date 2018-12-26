Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предлагает оценить Конституцию на соответствие положениям, принятым в последние годы.

В ходе встречи президента Владимира Путина с руководством Федерального собрания Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», пишет РБК.

Он объяснил, что в преддверии Дня Конституции всегда обсуждается «насколько вопросы, связанные с нормами и положениями эффективны, и насколько они не утратили своей сущности». Володин не стал уточнять, какие именно положения основного закона нуждаются в оценке.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, как на это предложение отреагировал президент, ответил: «Пока реакции не было».

В день 25-летней годовщины принятия нынешней Конституции, 12 декабря, Путин отметил: «Текст Конституции не содержит пустых деклараций, его положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм».

В начале октября за «точечные изменения» в Конституции выступил глава Конституционного суда Валерий Зорькин, опубликовавший статью в «Российской газете». В Кремле этот материал назвали «личным мнением», заявив, что работа над изменением Конституции не ведется, сообщает «Право.ру».

За 25 лет в текст Конституции не раз вносились изменения. Они были связаны как с изменением числа регионов (их укрупнением, включением в состав России Крыма и Севастополя), так и со сроком полномочий президента и Государственной думы. Изменялся также порядок формирования Совета Федерации, работы Высшего арбитражного суда и Верховного суда.