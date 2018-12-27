Минфин решил установить минимальную цену на вино

10:07

Министерство финансов России приступило к проработке вопроса об установлении минимальных розничных цен на вино и винные напитки. Инициативу уже поддержали в Союзе виноделов и виноградарей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

Сегодня в России установлены минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и шампанское. Минфин решил, что эти меры необходимо распространить и на винную продукцию.

По мнению главы Союза виноделов и виноградарей Леонида Поповича, установление минимальной цены позволит отличить настоящее вино от подделки. Он также отметил, что цена на вино должна оказаться существенно ниже цен на шампанское. Это обусловлено тем, что процесс производства напитков существенно разнится. Так, игристые вины проходят два этапа брожения, для производства вина требуется только один.

В качестве минимально предельной цены за бутылку вина Попович предложил 180 рублей.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что эти меры приведут к снижению качества винной продукции, а также низкой конкурентоспособности отечественных производителей.

Минфин продолжает обсуждать идею с бизнес-сообществом. При чем подсчеты минимальной цены производителей сильно отличаются друг от друга. В связи с этим ведомство предложило провести дополнительный анализ затрат на производство и логистику.