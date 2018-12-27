Владимир Путин назвал главные события уходящего года

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Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре назвал главные события уходящего года.

"В этот раз наша традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в не традиционном формате", - сказал Путин перед началом встречи.

Он отметил, что балет "Щелкунчик", который будет показан в четверг на сцене Большого, давно уже стал символом Нового года и Рождества, а "блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства".

По словам главы государства, уходящий год "был особенным и для всех, вероятно, разным". Он подчеркнул, что в 2018 году прошли события, которые объединили россиян. К таким событиям он отнес открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу.

Кроме того, глава государства похвалил военнослужащих за профессионализм "при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом", а также муниципальные власти, учителей, врачей и предпринимателей за усилия, которые они предприняли для развития страны, пишет РИА Новости.

В антракте между действиями балета "Щелкунчик" в фойе театра состоялся фуршет. Путин еще раз поздравил собравшихся с Новым годом и пожелал им счастья в личной жизни и успехов.

На торжественном приеме по случаю Нового года присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кроме того, в Большой театр приехали руководитель администрации президента Антон Вайно с супругой, вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина, генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой, а также российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.