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Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

17:48 28.12.2018

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.

Дискуссия о размере детских пособий развернулась в аккаунте министра в Twitter и продолжалась несколько дней. Жительница региона написала, что она не хочет кормить ребенка "дешевой едой на пальмовом масле" из-за того, что пособие, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц.

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — ответила Антимонова.

Впоследствии чиновница извинилась перед участниками дискуссии, отметила, что допустила некорректное выражение, которое "было выхвачено из общего контекста и растиражировано". Она добавила, что поступившие предложения приняли в работу.

Антимонова отметила, что пригласила девушек, участвовавших в дискуссии о детских пособиях, в рабочую группу по совершенствованию мер социальной поддержки, но они не отреагировали, сообщает РИА Новости.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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29.12.2018, 00:34
Гость: личный опыт

совершенно правильно написано, идет постепенное ужесточение, но очень медленно. Раньше ведь был совсем беспредел - 14 лет условного срока за одного погибшего и одного искалеченного в ДТП.
29.12.2018, 00:12
Гость: личный опыт

радует, что хоть огород предложила разводить для прокорма, а не на панель идти.
28.12.2018, 22:29
Гость: retvizan

Спасение России в социализме. Или социализм или огородик на советской ещё даче. Надо выбирать. Я бы предпочёл социализм. Но у большинства мозга не хватает.
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