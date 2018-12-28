Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

17:48

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.

Дискуссия о размере детских пособий развернулась в аккаунте министра в Twitter и продолжалась несколько дней. Жительница региона написала, что она не хочет кормить ребенка "дешевой едой на пальмовом масле" из-за того, что пособие, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц.

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — ответила Антимонова.

Впоследствии чиновница извинилась перед участниками дискуссии, отметила, что допустила некорректное выражение, которое "было выхвачено из общего контекста и растиражировано". Она добавила, что поступившие предложения приняли в работу.

Антимонова отметила, что пригласила девушек, участвовавших в дискуссии о детских пособиях, в рабочую группу по совершенствованию мер социальной поддержки, но они не отреагировали, сообщает РИА Новости.