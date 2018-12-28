«Советское шампанское» признано фальсификатом

15:34

Игристое вино бренда "Советское шампанское" попало в черный список "Росконтроля", пишет газета "Известия".

По данным издания, эксперты "Росконтроля" проверили качество игристых вин в преддверии новогодних празников. На тестирование были закуплены игристые вина следующих брендов: "Абрау-Дюрсо", "Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ", "Советское шампанское", "Российское шампанское", "Новый Светъ", "Цимлянское" и французское Moёt & Chandon.

Продукция была проверена по более чем 30 параметрам качества и безопасности, включая уровень токсичности, концентрации сахара, диоксида серы и летучих кислот.

По итогам проверки "Советское шампанское" было признано фальстфикатом. Его производители нарушили технологию, закрепленную в ГОСТе. В частности в напитке обнаружено присутствие добаленного диоксида углерода. В связи с этим данный бренд попал в черный список "Росконтроля".

Незначительные отступления от ГОСТа были обнаружены у марки "Новый светъ", где было выявлено небольшое превышение концентрации титруемых кислот, что свидетельствует о нарушении технологии производства или о плохом качестве сырья.

Все остальные игристые вина получили незначительные замечания к качеству и в целом были названы качественными и безопасными.

Согласно ГОСТу, качественное игристое вино должно обладать тонким, развитым ароматом и полным, гармоничным вкусом без тонов окисленности. Под это описание попало вино Moёt & Chandon, а вот вкус и запах "Абрау-Дюрсо" специалисты сочли более простым.

А вот вкус и запах "Советского шампанского" был признан "нечистым", "разлаженным" с посторонним "мышиным" тоном. Это говорит о нарушении технологии производства, вызванного нарушением санитарно-гигиенических норм.

Ранее представители "Роскачества" заявили, что хорошее игристое вино должно стоить не менее 300 рублей.