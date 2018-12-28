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«Советское шампанское» признано фальсификатом

15:34 28.12.2018
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Игристое вино бренда "Советское шампанское" попало в черный список "Росконтроля", пишет газета "Известия".

По данным издания, эксперты "Росконтроля" проверили качество игристых вин в преддверии новогодних празников. На тестирование были закуплены игристые вина следующих брендов: "Абрау-Дюрсо", "Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ", "Советское шампанское", "Российское шампанское", "Новый Светъ", "Цимлянское" и французское Moёt & Chandon.

Продукция была проверена по более чем 30 параметрам качества и безопасности, включая уровень токсичности, концентрации сахара, диоксида серы и летучих кислот.

По итогам проверки "Советское шампанское" было признано фальстфикатом. Его производители нарушили технологию, закрепленную в ГОСТе. В частности в напитке обнаружено присутствие добаленного диоксида углерода. В связи с этим данный бренд попал в черный список "Росконтроля".

Незначительные отступления от ГОСТа были обнаружены у марки "Новый светъ", где было выявлено небольшое превышение концентрации титруемых кислот, что свидетельствует о нарушении технологии производства или о плохом качестве сырья.

Все остальные игристые вина получили незначительные замечания к качеству и в целом были названы качественными и безопасными.

Согласно ГОСТу, качественное игристое вино должно обладать тонким, развитым ароматом и полным, гармоничным вкусом без тонов окисленности. Под это описание попало вино Moёt & Chandon, а вот вкус и запах "Абрау-Дюрсо" специалисты сочли более простым.

А вот вкус и запах "Советского шампанского" был признан "нечистым", "разлаженным" с посторонним "мышиным" тоном. Это говорит о нарушении технологии производства, вызванного нарушением санитарно-гигиенических норм.

Ранее представители "Роскачества" заявили, что хорошее игристое вино должно стоить не менее 300 рублей.

Темы: Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 18:19
Гость: Сейчас есть дорогущие приборы,

которые позволяют за минуту определять качество тех или иных вин. Так вот, сравнили дорогие французские коньяки, привезенные из-за границы, и настоящий дагестанский коньяк. Во всем ИМПОРТЕ обнаружен фурфурол - продукт химического распада сахара. Вот как-то так. Пейте "наздоровье" французские за 500 тысяч.
28.12.2018, 18:13
Гость: xmyr

Принципиально всё советское туфта,даже гениальное самодвижущееся изобретение запор, а где же Поповы с радио ,Сикорскиес вертолетами ,Романовы с электромобилящми и Зворыкиныс телевизорами .. Бог весть, но что то пошло не так.
28.12.2018, 18:09
Гость: Титус

Надеюсь, что "Советское шампанское" с нашего местного завода будет качественным. Оно всегда присутствует на моём новогоднем столе и я его пью, когда встречаю праздник по местному времени.
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