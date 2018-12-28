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Бут отказался врать о коррупции в России в обмен на грин‐карту

08:02 28.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Россиянин Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме за контрабанду оружия заявил, что представленные судом адвокаты предлагали ему и семье рассказать о коррупции в России. В обмен на это он получил бы «защиту в суде» и грин-карту. Его слова привело РИА «Новости».

«Они очень любили про это говорить и с семьей, с супругой, предлагали разные варианты, в том числе защиту, предоставление „зеленой карты“. Разговор шел, что нужно было рассказать о „коррупции Кремля“. Я говорю: а какое я отношение вообще имею к этому и как я могу говорить о том, чего нет», — сказал Бут в публичном телефонном разговоре.

Россиянин также подчеркнул, что не обсуждал с властями США возможность своего обмена на какого-либо американского гражданина, осужденного в России.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде и затем выдан Соединенным Штатам по обвинению в попытке продажи оружия «Революционным вооруженным силам Колумбии». В США эта организация считается террористической.

В апреле 2012 года россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам Бут полностью отрицает свою вину.

Темы: Россия, США, Борьба с коррупцией в России, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 11:46
Гость: У наших

акты горят без боингов и огня.
28.12.2018, 10:45
Гость: ***

В чем дело ты и расскажи.
Вона Гриня Родченков рассказал о допинге, теперь как плавленый сырок "Дружба" живёт в пиндосии.
28.12.2018, 10:11
Гость: ***

Кстати о коррупции в пиндосии -
Когда им надо они бывают очень целкие. 11.09 Боинг залетел точно в форточку бухгалтерии Пентагона, после чего там сгорели акты "О хищениях" в этой конторе.
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