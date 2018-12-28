Бут отказался врать о коррупции в России в обмен на грин‐карту

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Россиянин Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме за контрабанду оружия заявил, что представленные судом адвокаты предлагали ему и семье рассказать о коррупции в России. В обмен на это он получил бы «защиту в суде» и грин-карту. Его слова привело РИА «Новости».

«Они очень любили про это говорить и с семьей, с супругой, предлагали разные варианты, в том числе защиту, предоставление „зеленой карты“. Разговор шел, что нужно было рассказать о „коррупции Кремля“. Я говорю: а какое я отношение вообще имею к этому и как я могу говорить о том, чего нет», — сказал Бут в публичном телефонном разговоре.

Россиянин также подчеркнул, что не обсуждал с властями США возможность своего обмена на какого-либо американского гражданина, осужденного в России.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде и затем выдан Соединенным Штатам по обвинению в попытке продажи оружия «Революционным вооруженным силам Колумбии». В США эта организация считается террористической.

В апреле 2012 года россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам Бут полностью отрицает свою вину.